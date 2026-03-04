CorseNetInfos
U tempu in Corsica


le Mercredi 4 Mars 2026 à 07:05

Le ciel est toujours aussi perturbé avec un temps incertain hésitant entre grisaille, éclaircies et passages nuageux. Quelques averses se déclenchent sur le relief et le vent d'est reste sensible, soufflant entre 40 à 60 km/h. Températures comprises entre 12 t 19 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







