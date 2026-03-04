U tempu in Corsica
Le ciel est toujours aussi perturbé avec un temps incertain hésitant entre grisaille, éclaircies et passages nuageux. Quelques averses se déclenchent sur le relief et le vent d'est reste sensible, soufflant entre 40 à 60 km/h. Températures comprises entre 12 t 19 degrés.
