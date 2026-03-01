Bastia - 2e édition de « Best of doc by Arte mare »

Cette manifestation dédiée aux documentaires s’appuie sur l’évènement national Best of Doc, qui propose tous les ans une reprise des meilleurs films documentaires de l’année écoulée, offrant une véritable mise, ou remise, en lumière à des œuvres remarquables. Avec ce nouveau festival, Arte Mare invite encore son public à la découverte, à la réflexion. Au plaisir du cinéma» nous explique Michèle Corrotti, la présidente d’Arte Mare.





« Nous avons créé une version spécifique de Best of doc à Bastia, procédant à nos propres choix parmi des films d’exception » ajoute Mélanie Manigand, autre petite main de l’association. «On a ainsi pioché dans le fabuleux catalogue de documentaires de cette manifestation nationale en y apportant notre petite touche avec notamment une masterclass et la projection d'un documentaire Corse de Laurent Billard : Patricia Nagera».

Pour le reste seront projetés au Régent trois autres documentaires : « Le cinquième plan de la jetée » de Dominique Cabrera, en présence d’Antonia, fille de Jean Negroni, narrateur de « La jetée » de Chris Marker, « Imago » de Déni Oumar Pitsaev et « Quendom » d’Agniia Galdanova.

« Avec son documentaire, Dominique Cabrera tire d’une œuvre du grand Chris Marker une spirituelle et puissante leçon de cinéma » commente M. Manigand. « Laurent Billard, cinéaste très sensible à la Méditerranée et à la Corse, suit Patricia Nagera, une artiste installée en Balagne. Imago, intime et sincère, connaît un succès international qui a même surpris son réalisateur Tchétchène Déni Oumar Pitsaev, et avec «Queendom », Agniia Galdanova nous plonge dans l’esthétique absolue, vertigineuse et poignante d’une sublime artiste queer russe ».





Une sélection donc très … féminine ! « Pour cette programmation bastiaise, on s'est intéressés aux films de femmes, en solidarité à la Journée Internationale des Droits des Femmes» souligne Michèle Corrotti «Dans la première mouture de notre programmation il y avait d’ailleurs trois films de réalisatrices, mais un d'entre eux s'est finalement révélé indisponible. Ensuite on a sélectionné des films qui montrent que la création artistique est au centre de toute réflexion sur la place de l'homme dans le monde, et justement dans cette dimension politique, qui n'est pas une dimension politicienne. L’arrière-fond actuel des élections n'entre pas en ligne de compte. C’est vraiment une réflexion sur la place de l'humain. Le documentaire corse est justement intéressant parce qu’il est question d'une incarnation, du lien à sa terre, du lien à sa culture. En prime une belle masterclass avec Damien Verdi qui va aussi parler de « L'armée des douze singes » qui a été adaptée de l'idée de départ de « La jetée » de Chris Marker ».





Une programmation tout public ? « Oui absolument » précise Mélanie Manigand. « L'idée, c'est de découvrir des pays, des personnages, un point de vue aussi, ne pas être dans la pensée unique, essayer de comprendre les gens, et d'en discuter ».

Les lycéens prennent une part importante dans cette manifestation avec un travail qui est fait tout au long de l'année, avec deux dispositifs : « Les jeunes ambassadeurs du cinéma », en l’occurrence cette année cinq jeunes filles, qui produisent le Bang Bang podcast avec comme chef d'orchestre Stéphane Régoli. « L'idée c'est de débattre, de pouvoir défendre son point de vue et puis de faire évoluer les mentalités » indique Michèle Corrotti. Deuxième dispositif, lancé cette année : Le prix des lycéens Artemare.





Le programme au cinéma Le Régent

- Mercredi 4 mars : 10h (au Lycée Giocante de Casabianca) : Masterclass « La jetée » de Chris Marker

- Jeudi 5 mars 18h30 : « LE CINQUIÈME PLAN DE LA JETÉE » de Dominique CABRERA en présence d’Antonia, fille de Jean Negroni, narrateur de « La jetée » de Chris Marker.

- Vendredi 6 mars 18h30 : « PATRICIA NAGERA, EMPREINTES » de Laurent BILLARD en présence de Laurent Billard et P. Nagera

- Samedi 7 mars 18h30 : « IMAGO » de Déni Oumar PITSAEV

- Dimanche 8 mars 18h30 : « QUEENDOM » d’Agniia GALDANOVA









