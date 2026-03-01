Lozari - Concours équestre de Mountain Trail

9h : Club Poney A-B en main et Club 2 en main

10h15 : Club 1 en main

11h15 : Club Elite en main

13h30 : Club Poney A-B en selle et Club 2 en selle

15h00 : Club 1 en selle

15h30 Club Elite en selle

16h00 : Découverte Horse & Dog

16h30 : Remise des prix.

« Cette discipline se pratique à pied et en selle et met en avant la qualité de la relation de complicité des cavaliers avec leur monture, par le franchissement de dispositifs d’équitation d’extérieur » explique Laetitia Taillade-Maraninchi de Equitable Corse. Association créée en 2009, Equitable-Corse réunit des cavaliers indépendants pratiquant diverses disciplines équestres en loisirs ou en compétition, des dirigeants ou membres de centres équestres, des professionnels autour du cheval et des amis des équidés à travers la Corse, réunis par le souci du bien-être des équidés. « Equitable-Corse, affiliée à la Fédération Française d'Equitation, est la seule association de sauvetage des équidés en Corse » souligne Laetitia. « Elle n'a pas de structure et n'est pas un refuge. Lorsqu'elle intervient pour sauver des équidés, elle met tout en œuvre pour leur trouver un nouveau propriétaire de confiance ou une famille d'accueil, dans la mesure de ses moyens. La majorité des équidés sauvés ne sont pas montables et souvent âgés : ils intéressent peu les adoptants et sont voués à finir leur vie en famille d'accueil. Chaque année, Equitable-Corse a ainsi à sa charge, en moyenne, une dizaine d'animaux ». Depuis 2018, l'association ne recevant pratiquement plus de subventions, elle organise différentes manifestations permettant de promouvoir l'action de l'association, de sensibiliser le public au bien-être des équidés et de récolter des fonds car ses ressources proviennent essentiellement des adhésions, de la générosité du public.Le Mountain Trail, que l'on peut traduire comme parcours d'obstacles de montagne, met en valeur le parfait cheval d'extérieur. Cette discipline équestre démontre la qualité de la relation homme/cheval et se pratique à pied ou en selle, en solo ou en duo une personne à pied et une à cheval. Le cavalier est jugé sur sa qualité relationnelle avec son cheval, la discrétion de ses demandes et utilisation de ses aides, la qualité de chaque franchissement de dispositif, les trajectoires … Le cheval est jugé sur sa franchise, sa capacité à faire confiance à son cavalier mais également sa capacité à évaluer par lui-même l'obstacle à franchir. « Cette compétition s’adresse aux cavaliers tous niveaux et aux équidés de tous âges : le Mountain Trail est la seule discipline fédérale qui permet la participation des poulains à partir d’un an, pour les épreuves en main »ajoute L. TailladeBelambra Lozari(petite restauration et buvette sur place)