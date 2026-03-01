A màghjina - Da Vana, l’orizonte di Lisula
Depuis la plage de Vana, dans le désert des Agriate, la mer est presque immobile . À l’horizon, derrière les rochers et sous un ciel voilé, on distingue la silhouette de Lisula (L’Île-Rousse) qui se dessine au loin. Un paysage calme où le sable, l’eau et la lumière se répondent dans une même douceur.
