A màghjina - Da Vana, l’orizonte di Lisula


le Jeudi 5 Mars 2026 à 07:28

Depuis la plage de Vana, dans le désert des Agriate, la mer est presque immobile . À l’horizon, derrière les rochers et sous un ciel voilé, on distingue la silhouette de Lisula (L’Île-Rousse) qui se dessine au loin. Un paysage calme où le sable, l’eau et la lumière se répondent dans une même douceur.
Si, comme Pierre Leoni, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







