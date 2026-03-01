Prunelli-di-Fium’Orbu : un fast food en construction ciblé par une explosion

« Cette nuit, notre commune a été touchée par un plasticage visant le futur restaurant Burger King. Quel que soit l’avis que chacun peut avoir sur ce type d’établissement, l’intrusion de telles méthodes mafieuses sur notre territoire n’est pas acceptable ». Dans un communiqué, le maire de Prunelli-di-Fium’Orbu réagit à l’explosion qui a ciblé le Burger King en cours de construction au niveau du rond-point Migliacciaru, dans la nuit de mercredi à jeudi.



Alors que l’installation de cette chaine de fast-food suscite des remous sur le territoire depuis le lancement du projet, le maire martèle en écho que « la violence et l’intimidation ne doivent jamais devenir des moyens d’expression dans notre société ».



De son côté, le parquet de Bastia a ouvert une enquête du chef de « destruction par un moyen dangereux et association de malfaiteurs », confiée à la section de recherches de Haute Corse et la brigade de recherches de Ghisonaccia. « À ce stade, les premières constatations ne font pas état d’inscription ou d’une quelconque revendication », précise le procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre.



« Nous faisons confiance à la justice pour établir les responsabilités et donner toutes les suites nécessaires à cet événement. Mais au-delà de l’enquête, il est aussi de notre responsabilité collective de participer à l’éradication de ce mal qui touche particulièrement notre île. Pour cela, chacun doit veiller à ses paroles et à ses comportements. Les discours clivants, les accusations répétées ou les mises en cause publiques peuvent parfois, volontairement ou non, désigner des cibles et nourrir un climat dont les idées mafieuses se nourrissent », insiste-t-il encore en réaffirmant que le devoir des élus est « au contraire de protéger l’intérêt général, de défendre le respect et de préserver la paix civile dans notre commune ». Et de conclure : « Prunelli doit rester une terre de travail, de dialogue et de responsabilité ».