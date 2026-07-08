Corte - Organisation millimétrée pour le Restonica Trail by UTMB

Un plan des plus détaillé en main, Jean Cesari, un des responsables de l’organisation du Restonica Trail by UTMB, enchaîne les allers et venues sur l’esplanade du parking Tuffelli, en centre-ville. Il gère la mise en place du village des trailers pour lequel un sens de marche a été mis en place pour faciliter l’accès aux participants. Les bénévoles continuent de s’activer pour mettre la dernière touche à l’ouvrage. Il nous explique de quoi sera constitué ce village, prêt à accueillir les 5 200 inscrits !

« Tout d’abord, dans le fond de l’esplanade les athlètes pourront récupérer leurs dossards pour les différentes courses », explique-t-il, et de poursuivre : « Jusqu’à l’an passé, cette opération s’effectuait à l’entrée du magasin Auchan, mais nous avons tenu compte des remarques des athlètes indiquant que cela leur compliquait la tâche de passer du centre-ville au quartier Purette. Nous avons décidé de tout centraliser ici, sur le parking. Après avoir récupérer leurs dossards ils vont poursuivre leur marche en passant devant différents stands dédiés à la remise en forme avec des kinés, un espace de cryothérapie avant de trouver les boutiques du Restonica Trail et de l’UTMB où seront vendus tee-shirts et autres souvenirs de l’événement ».





Ce village accueille également un immense espace de restauration, une quinzaine de douches, des toilettes, une salle de presse, le PC course, un espace médicalisé pour soigner les petites blessures ainsi qu’un point accueil où les inscrits pourront retirer leurs dotations. « Il s’agit en fait de paniers garnis que nous offrons aux participants grâce au soutien des producteurs locaux. Un panier souvenir qui est composé des meilleurs produits de la région. C’est également sur ce point accueil que les familles des athlètes, tout comme la population, pourront se tenir informés de l’évolution des différentes épreuves. Mais il faut savoir également que l’on peut suivre le déroulé des courses en direct sur le site du Restonica Trail où une info est publiée minute par minute ».

C’est également dans le village des trailers que les parents devront inscrire leurs enfants pour les traditionnelles « Corse per i zitelli ». Et une fois encore on attend plusieurs centaines d’enfants de tous âges pour courir entre le cours Paoli et la place Paoli. Les inscriptions seront prises dès ce jeudi 9 juillet à 16 heures tandis que la première course aura lieu sur le coup de 18 heures. « Il faut noter que tous les enfants seront récompensés. Cette épreuve, non chronométrée bien sûr, est une manière de faire participer la population à cette manifestation, mais aussi de tenter de susciter des vocations et pourquoi de sortir un futur champion. Chaque année il y a de plus en plus d’enfants qui s’inscrivent à ces épreuves qui montent en puissance, tout comme les courses des adultes. Nous avions près de 500 enfants inscrits l’an passé, c’est tout simplement exceptionnel », a ajouté Jean Cesari.





Les inscriptions pour la marche au profit de l’association « Œuvre des pupilles orphelins et fonds des sapeurs-pompiers de France », se feront dès le vendredi 10 juillet de 14 heures à 19h30 sur l’esplanade Tuffelli ainsi que le samedi 11 juillet dès 6h45 et ce jusqu’à quelques minutes du départ qui sera donné à 8h30.

Ces courses pour les enfants vont donner le ton de la soirée puisqu’à l’issue, Corte va entrer dans le vif du sujet.

Les membres de la batucada « Samb’Avà di Corti » investiront l’artère principale de la ville entraînant derrière eux une foule encore plus dense que les autres années car on attend plus de dix mille personnes entre la place Paoli et le rond-point de la mairie où sera donné le départ de l’Ultra Trail di Corsica à 23 heures. La batucada et ses danseuses brésiliennes vont donner le ton et faire monter la pression et l’ambiance jusqu’au départ donné par Jean-Eric Lanoir, président du Restonica Trail, et par le docteur Xavier Poli, maire de Corte.

