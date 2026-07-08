Bastia - Une cagnotte pour envoyer Francesca-Maria Franceschi aux Mondiaux de taekwondo

Francesca-Maria Franceschi et son coach Olivier Santarelli (au centre) lors d'un stage avec les jeunes pousses du club et leurs éducateurs.
Nous avons rencontré Francesca et Olivier, son coach, lors d’un stage organisé pour les enfants du club tout au long de ce mois de juillet au Cosec de La Rinella à Bastia.
Francesca-Maria Franceschi, 24 ans, entraineur adjoint au CTB, est une pointure du taekwondo, dans sa catégorie senior -62 kg. A son palmarès, notamment, lors de cette seule saison 2025/2026 : Médaille de bronze à l’Open de Suisse, médaille d’or à l’Open d’Île de France et à celui de Nouvelle Aquitaine, une 6e place aux championnats de France, 114e mondiale et dans le Top 4 des combattantes françaises.
« Grâce à ses résultats, la Fédération Française de Taekwondo a validé sa participation aux championnats du monde féminin qui vont se disputer à Taiyuan en Chine du 24 au 31 août » explique Olivier Santarelli, son coach, responsable du club Centre Taekwondo Bastia (190 licenciés). Seul hic, nos Corses devront y aller à leurs frais. « La participation à cette compétition est ouverte à toutes les athlètes mais l'inscription ne peut être réalisée que par la Fédération qui la valide ou non. Par contre elle ne participe pas aux frais. On a donc créé une cagnotte sur Leetchi pour financer notre projet dont le budget tourne autour de 7000 €. Dans une carrière de sportif, on ne peut faire l’impasse sur un tel évènement, c’est une opportunité. Cette sélection est une immense chance pour elle, pour notre école et tous ses adhérents. Une chance de représenter notre région au plus haut niveau et de faire parler de la Corse à l’échelle mondiale. Ce sera d’ailleurs une première dans le Taekwondo Corse, à la fois pour Francesca-Maria comme athlète et pour moi-même, en tant que coach, ce qui nous fait rentrer davantage dans l’histoire du taekwondo insulaire ».
Depuis 17 ans sur les tatamis
Francesca-Maria a débuté dans la discipline à l’âge de 7 ans. Rapidement, elle a montré de réelles qualités de championne, gravissant les échelons à vitesse grand V. Autant dire que participer à ces championnats du monde féminins constitue une chance unique, car il y a beaucoup de candidates, l’aboutissement d’investissements financier, sportif, et personnel, débutés depuis plusieurs années. Outre les championnats du monde « classiques », tous les deux ans, se disputent aussi depuis 2021, des championnats du monde exclusivement féminins où le gratin de la discipline se dispute les titres. Une compétition de très haut niveau donc qui sous-entend une préparation des plus sérieuses et rudes.
« Ce sont 2 entrainements de 1h30 par jour » souligne la jeune championne. « Ces entrainements intègrent musculation, technique, tactique et j’en profite pour remercier la Communauté d’Agglomération de Bastia et la ville qui en cette période de canicule me permettent de m’entrainer dès 6h du matin. Je dois aussi m’adapter aux horaires en raison du décalage horaire avec la Chine». Toujours dans le cadre de sa préparation, Francesca-Maria a recemment participé à un tournoi à Montargis. Un travail aussi derrière un écran pour analyser ses prochaines adversaires. Pour l’heure une trentaine se sont inscrites dans sa catégorie. « Je les connais pratiquement toutes même si je ne les ai pas toutes tapées en compétition. Il y aura notamment la hongroise championne olympique et aussi la championne du monde classique et beaucoup d’athlètes russes de très haut niveau. Je ne vais pas en Chine en touriste mais pour performer. C’est l’objectif ».
Mais quels sont les atouts de Francesca-Maria ? Réponse de son coach Olivier : « Francesca a une carrière linéaire. Elle est régulière dans ses résultats et possède encore une marge de progression. Elle dispose de puissance et elle est aussi bien droitière que gauchère, ce qui peut déstabiliser ses adversaires. Elle sait aussi bien défendre qu’attaquer. C’est une athlète précise et complète. Elle possède aussi un bon mental ».
Justement, à quelques semaines de son premier combat, dans quel état d’esprit la jeune insulaire se trouve-t-elle ? « J’ai déjà participé à un championnat d’Europe, ce sera la 1ère fois pour un championnat du monde mais pour l’instant je n’ai ni crainte, ni stress, ni appréhension. Je serai dans un pays totalement inconnu pour moi et il me faudra faire abstraction de l’environnement ».
Quel que soit son parcours dans ce championnat du monde, quel que soit son classement, l’été sportif de Francesca et Olivier se poursuivra début septembre à l’Open international de Suisse. Elle s’accordera ensuite 3 semaines de repos avant de retrouver les tatamis en octobre.
Forza Francesca.
Francesca-Maria Franceschi, 24 ans, entraineur adjoint au CTB, est une pointure du taekwondo, dans sa catégorie senior -62 kg. A son palmarès, notamment, lors de cette seule saison 2025/2026 : Médaille de bronze à l’Open de Suisse, médaille d’or à l’Open d’Île de France et à celui de Nouvelle Aquitaine, une 6e place aux championnats de France, 114e mondiale et dans le Top 4 des combattantes françaises.
« Grâce à ses résultats, la Fédération Française de Taekwondo a validé sa participation aux championnats du monde féminin qui vont se disputer à Taiyuan en Chine du 24 au 31 août » explique Olivier Santarelli, son coach, responsable du club Centre Taekwondo Bastia (190 licenciés). Seul hic, nos Corses devront y aller à leurs frais. « La participation à cette compétition est ouverte à toutes les athlètes mais l'inscription ne peut être réalisée que par la Fédération qui la valide ou non. Par contre elle ne participe pas aux frais. On a donc créé une cagnotte sur Leetchi pour financer notre projet dont le budget tourne autour de 7000 €. Dans une carrière de sportif, on ne peut faire l’impasse sur un tel évènement, c’est une opportunité. Cette sélection est une immense chance pour elle, pour notre école et tous ses adhérents. Une chance de représenter notre région au plus haut niveau et de faire parler de la Corse à l’échelle mondiale. Ce sera d’ailleurs une première dans le Taekwondo Corse, à la fois pour Francesca-Maria comme athlète et pour moi-même, en tant que coach, ce qui nous fait rentrer davantage dans l’histoire du taekwondo insulaire ».
Depuis 17 ans sur les tatamis
Francesca-Maria a débuté dans la discipline à l’âge de 7 ans. Rapidement, elle a montré de réelles qualités de championne, gravissant les échelons à vitesse grand V. Autant dire que participer à ces championnats du monde féminins constitue une chance unique, car il y a beaucoup de candidates, l’aboutissement d’investissements financier, sportif, et personnel, débutés depuis plusieurs années. Outre les championnats du monde « classiques », tous les deux ans, se disputent aussi depuis 2021, des championnats du monde exclusivement féminins où le gratin de la discipline se dispute les titres. Une compétition de très haut niveau donc qui sous-entend une préparation des plus sérieuses et rudes.
« Ce sont 2 entrainements de 1h30 par jour » souligne la jeune championne. « Ces entrainements intègrent musculation, technique, tactique et j’en profite pour remercier la Communauté d’Agglomération de Bastia et la ville qui en cette période de canicule me permettent de m’entrainer dès 6h du matin. Je dois aussi m’adapter aux horaires en raison du décalage horaire avec la Chine». Toujours dans le cadre de sa préparation, Francesca-Maria a recemment participé à un tournoi à Montargis. Un travail aussi derrière un écran pour analyser ses prochaines adversaires. Pour l’heure une trentaine se sont inscrites dans sa catégorie. « Je les connais pratiquement toutes même si je ne les ai pas toutes tapées en compétition. Il y aura notamment la hongroise championne olympique et aussi la championne du monde classique et beaucoup d’athlètes russes de très haut niveau. Je ne vais pas en Chine en touriste mais pour performer. C’est l’objectif ».
Mais quels sont les atouts de Francesca-Maria ? Réponse de son coach Olivier : « Francesca a une carrière linéaire. Elle est régulière dans ses résultats et possède encore une marge de progression. Elle dispose de puissance et elle est aussi bien droitière que gauchère, ce qui peut déstabiliser ses adversaires. Elle sait aussi bien défendre qu’attaquer. C’est une athlète précise et complète. Elle possède aussi un bon mental ».
Justement, à quelques semaines de son premier combat, dans quel état d’esprit la jeune insulaire se trouve-t-elle ? « J’ai déjà participé à un championnat d’Europe, ce sera la 1ère fois pour un championnat du monde mais pour l’instant je n’ai ni crainte, ni stress, ni appréhension. Je serai dans un pays totalement inconnu pour moi et il me faudra faire abstraction de l’environnement ».
Quel que soit son parcours dans ce championnat du monde, quel que soit son classement, l’été sportif de Francesca et Olivier se poursuivra début septembre à l’Open international de Suisse. Elle s’accordera ensuite 3 semaines de repos avant de retrouver les tatamis en octobre.
Forza Francesca.