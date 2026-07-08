Bastia - Une cagnotte pour envoyer Francesca-Maria Franceschi aux Mondiaux de taekwondo

Philippe Jammes le Mercredi 8 Juillet 2026 à 09:00

C’est la première fois que la Corse sera représentée aux Championnats du monde féminin de taekwondo. En Chine, c’est la pensionnaire du Centre Taekwondo Bastia, Francesca-Maria Franceschi qui relèvera le défi du 24 au 31 aout prochains. Une cagnotte a été ouverte pour qu’elle puisse y défendre toutes ses chances.