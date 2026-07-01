Rénovation énergétique : la CAPA va accompagner dix copropriétés pilotes du Pays ajaccien

2,1 millions d'euros mobilisés



Pour soutenir ces opérations, la CAPA mobilise une enveloppe globale de 2,1 millions d’euros. Le dispositif prévoit notamment : le financement des audits globaux, une aide forfaitaire de 15 000 euros pour la maîtrise d'œuvre ; jusqu'à 2 500 euros par logement pour les projets permettant au moins 35 % d'économies d'énergie ; jusqu'à 5 000 euros par logement lorsque les économies atteignent 50 %. Ces aides viendront compléter les dispositifs existants, notamment MaPrimeRénov' Copropriété, les aides de l'Agence d'Urbanisme et de l'Énergie (AUE), celles d'EDF Corse ainsi que les autres financements mobilisables. Pour la collectivité, cette complémentarité doit permettre de réduire significativement le reste à charge des copropriétaires, principal frein à la rénovation des immeubles collectifs.





Parmi les copropriétés sélectionnées figure notamment celle de l’ancien hôtel situé 15 boulevard Sampiero, représentée par Marie-Christelle Vitto, de l'Agence BIS. Pour elle, cette opération répond à une urgence. « C'est un immeuble ancien, qui date probablement des années 1930 ou 1940. Il est vieillissant de la tête aux pieds et nécessite une rénovation globale. Certaines parties, notamment les balcons, sont fortement dégradées. C'est un immeuble qui mérite d'être réhabilité. » Mais les copropriétaires peinent à financer seuls des travaux aussi importants. « Le pouvoir d'achat a diminué alors que, dans le même temps, le coût du bâtiment et de la construction a fortement augmenté. » L'intérêt du dispositif réside justement dans son approche globale. « L'opération proposée par la CAPA ne concerne pas uniquement la rénovation énergétique. Nous espérons intervenir sur les combles, améliorer leur isolation, réaliser des travaux sur la façade, rénover la cage d'escalier et améliorer l'ensemble du bâtiment. »





Si les aides permettent de réduire le coût des travaux, elles impliquent aussi des rénovations plus ambitieuses. « Si nous obtenons davantage de subventions, cela signifie aussi que les travaux demandés seront plus importants qu'un simple ravalement de façade. L'enjeu est donc de limiter au maximum le reste à charge pour les copropriétaires. » Pour cette résidence, un simple ravalement de façade était déjà estimé à près de 450 000 euros. Afin de rendre l'opération supportable financièrement, la copropriété envisage également le recours à un prêt collectif, permettant d'étaler le remboursement sur une vingtaine d'années.





Faire d'un projet de façade une rénovation complète



Même logique du côté de la résidence Le Versailles, sur la route des Sanguinaires. Son président du conseil syndical, Charley Gaudioso, explique que le projet concernait au départ uniquement la réfection des façades et de la toiture. « Au départ, notre projet consistait simplement à refaire la toiture et les façades de l'immeuble. Puis, au moment où l'on a commencé à parler de MaPrimeRénov' Copropriété, je me suis rendu compte que notre résidence entrait parfaitement dans les critères et que nous pouvions intégrer une véritable dimension de rénovation énergétique à notre projet. »





Au-delà des aides, il voit surtout dans cette opération un investissement sur le long terme. « En améliorant l'isolation du bâtiment, nous réduirons les besoins en chauffage l'hiver mais aussi en climatisation l'été. Tout cela fait partie d'un même projet. » Les travaux pourraient concerner aussi bien l'isolation de la toiture et des façades que le remplacement des menuiseries des logements qui ne disposent pas encore de double vitrage.



Et malgré le reste à charge qui subsistera, le président du conseil syndical affiche son optimisme. « Je pense que l'ensemble des copropriétaires est prêt à s'engager dans cette démarche. Notre objectif est une rénovation complète du bâtiment. Nous souhaiterions profiter des aides sur les travaux induits pour aller un peu plus loin et moderniser notre résidence. »





Créer un effet d'entraînement sur l'ensemble du territoire



Au-delà des dix copropriétés retenues aujourd'hui — Le Versailles, Impériale A1-A2, Le Napoléon, Résidence Pietralba D, Le Darna, Le Iéna 1, Sampiero, Résidence Les Peupliers, Le Méditerranée B et le Palais d'Aspretto — la CAPA affiche une ambition plus large. Ces premières opérations devront démontrer qu'une rénovation énergétique ambitieuse est possible lorsque les copropriétés bénéficient d'un accompagnement technique, administratif et financier adapté. « Nous souhaitons faire de ces projets une vitrine », résume Antoine Ortoli.





« Notre ambition est de créer une véritable dynamique sur l'ensemble du Pays ajaccien. Nous souhaitons démontrer qu'il est possible d'améliorer le confort des habitants, de maîtriser les charges, de valoriser le patrimoine bâti tout en accélérant la transition énergétique. Nous avons aujourd'hui l'opportunité de construire ensemble des projets exemplaires, utiles aux habitants et bénéfiques pour notre territoire. »





Pour la CAPA, ces dix copropriétés ne constituent donc qu'une première étape. L'objectif est désormais de faire de ces opérations des références locales capables d'inciter de nombreuses autres résidences à engager, à leur tour, leur transition énergétique.

