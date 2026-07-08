Borgo - Un salon des blockbusters du cinéma et des séries TV

Philippe Jammes le Mercredi 8 Juillet 2026 à 14:23

Borgo est décidément terre de salons ! Salon de la pizza, salon des collectionneurs, salon des modèles réduits… En voici un nouveau, très attendu : celui des blockbusters du cinéma et des séries TV. Prévu les 31 octobre et 1er novembre 2026, il est à l’initiative de Jean-Philippe Serpi, danseur, comédien, collectionneur, organisateur… Avis aux amateurs, si vous voulez y participer, les inscriptions sont ouvertes !