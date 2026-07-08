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Borgo - Un salon des blockbusters du cinéma et des séries TV


Philippe Jammes le Mercredi 8 Juillet 2026 à 14:23

Borgo est décidément terre de salons ! Salon de la pizza, salon des collectionneurs, salon des modèles réduits… En voici un nouveau, très attendu : celui des blockbusters du cinéma et des séries TV. Prévu les 31 octobre et 1er novembre 2026, il est à l’initiative de Jean-Philippe Serpi, danseur, comédien, collectionneur, organisateur… Avis aux amateurs, si vous voulez y participer, les inscriptions sont ouvertes !



Les inscriptions sont ouvertes pour le salon des blockbusters du cinéma et des séries TV.
Les inscriptions sont ouvertes pour le salon des blockbusters du cinéma et des séries TV.

Un blockbuster est un film, une pièce de théâtre ou une série TV, à gros budget en principe, qui ont connu un grand succès, frappés l'imagination des spectateurs de toutes générations. « Ce salon sera axé sur tout ce qui concerne l'univers du cinéma et des séries télé qui ont marqué des générations » nous apprend Jean-Philippe Serpi, responsable d’Ynys Créations. « Nous le faisons en partenariat avec l'association Création Magic Movies, basée en Corse du Sud, car un tel salon n’existait pas alors qu’il a y énormément de passionnés. » Pour cette 1ère édition, deux univers qui ont marqué les générations : Star Wars, la guerre des étoiles et Harry Potter. « Deux univers qui vont occuper chacun une partie de la salle, mais bien sûr ça ne va pas exclure les collectionneurs qui ont des passions pour d'autres films. On invite ainsi tous les collectionneurs, quels qu'ils soient, à venir exposer de leur côté. Il y aura des collections privées*, des livres spécialisés, des miniatures, goodies, artefacts, des objets divers se rapportant aux films ou aux séries, des costumes puisqu'il est prévu également un défilé de costumes pour les enfants. Dans la salle, sur un écran seront aussi diffusés des extraits de films ou de séries. Prévu également un quiz et une tombola ».
Comme on peut le comprendre, les films et les séries traversants les années, les générations, ce salon est tout-public.
 
*Inscriptions ici
 




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