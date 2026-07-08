Ajaccio - La circulation perturbée au Vazzio à compter de ce mercredi

À compter de ce mercredi 8 juillet, les conditions de circulation vont être modifiées dans le secteur du Vazzio en raison d’une phase particulière de la construction de la nouvelle centrale du Ricanto. Des restrictions seront en vigueur jusqu'au 10 juillet, puis à partir du 22 juillet jusqu'à la fin des travaux.



Dans le détail, la circulation restera possible dans le sens Vazzio vers le centre-ville d'Ajaccio, mais uniquement pour les véhicules légers. En revanche, le sens centre-ville d'Ajaccio vers le Vazzio sera fermé à la circulation. Une déviation sera mise en place par la RT21, via les giratoires du Vazzio et de Cavone.



Le chantier entraînera également des adaptations sur le réseau de transports en commun. La ligne 1 de Muvistrada ainsi que plusieurs lignes de transports scolaires, notamment les lignes AJ2-1 (collège Stiletto) et AJ3-1 (école de Pietralba), verront leur desserte modifiée, puisque les arrêts Coteaux de Timizzolo, Stade François-Coty et Alzo di Sole ne seront plus desservis pendant les travaux. Les voyageurs devront se reporter respectivement aux arrêts Corse Composites, Pont du Ricanto et Aspretto, situés à quelques centaines de mètres. En revanche, les arrêts Hauts du Vazzio, Espace funéraire et Vazzio continueront d'être desservis normalement.



Durant ces périodes, la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) recommande aux automobilistes et aux usagers des transports en commun d'anticiper leurs déplacements, des ralentissements et des retards étant susceptibles d'être constatés dans ce secteur pendant toute la durée du chantier.