Tennis à Bonifacio - Victoires de Branger et Casimiri à Musella

Mais avant, dans le tableau principal en simple messieurs, se sont jouées en matinée les demi-finales. Le numéro 100 français Liam Branger (Clamart TC) venait à bout du Strasbourgeois Mikaïl Alimli (-15) 6/0 6/3. Dans l'autre demie, le Varois Valentin Lapalu numéro 80 français prenait le meilleur sur Niels Villard classé -15 (St Germain du Puch TC) 6/4 6/3. La finale dans ce tableau principal revenait à Liam Branger qui l'emportait en deux sets 6/1 6/2 face à Valentin Lapalu.

En simple dames Eléonore Casimiri (15/1) du Raquette Club de Porto-Vecchio s'imposait en finale 6/1 6/1 face à Eva Martin-Carlotti (CESTAS SAGC)

En simple messieurs 45 ans Maxime Petit (15/1 RCPV) l'emportait en deux manches sur le local de l'épreuve Carlos Fernandes (15/1) 6/2 7/5.

Enfin la finale simple messieurs 55 ans, consacrait le Bonifacien Didier Reboli (15/3) face au Porto-Vecchiais Yvon Bienvenu (15/1) 2/6 3/3 abandon