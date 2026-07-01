CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec…  Pierre-Louis Antoniotti, producteur d’immortelle  15/07/2026 « Les Traversées » : Manhal Issa jette un pont entre les rives méditerranéennes à la Tour du Sel 08/07/2026 Tennis à Bonifacio - Victoires de Branger et Casimiri à Musella 08/07/2026 Rénovation énergétique : la CAPA va accompagner dix copropriétés pilotes du Pays ajaccien 08/07/2026

Tennis à Bonifacio - Victoires de Branger et Casimiri à Musella


GAP le Mercredi 8 Juillet 2026 à 18:44

Ce samedi le tournoi organisé par le Bonifacio TC sur les courts de Musella, intégrant le Circuit National des Grands Tournois, a connu son dénouement avec les finales dans les différents tableaux qui se sont disputées en soirée



Tennis à Bonifacio - Victoires de Branger et Casimiri à Musella
Mais avant, dans le tableau principal en simple messieurs, se sont jouées en matinée les demi-finales. Le numéro 100 français Liam Branger (Clamart TC) venait à bout du Strasbourgeois  Mikaïl Alimli (-15) 6/0 6/3.  Dans l'autre demie, le Varois Valentin Lapalu numéro 80 français prenait le meilleur sur  Niels Villard classé -15 (St Germain du Puch TC) 6/4 6/3.  La finale dans ce tableau principal revenait à Liam Branger qui l'emportait  en deux sets 6/1 6/2 face à Valentin Lapalu. 
En simple dames Eléonore Casimiri (15/1) du Raquette Club de Porto-Vecchio s'imposait en finale 6/1 6/1 face à  Eva Martin-Carlotti (CESTAS SAGC) 
En simple messieurs 45 ans Maxime Petit (15/1 RCPV) l'emportait en deux manches sur le local de l'épreuve Carlos Fernandes (15/1) 6/2 7/5.
Enfin la  finale simple messieurs 55 ans, consacrait  le Bonifacien Didier Reboli (15/3) face au Porto-Vecchiais Yvon Bienvenu (15/1) 2/6 3/3 abandon




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos