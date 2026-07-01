Trafic de stupéfiants : deux personnes interpellées après 11 mois d'enquête à Petreto-Bicchisano et Moca-Croce

Les investigations avaient débuté au cours de l'année 2025, après que les militaires de la communauté de brigades de Petreto-Bicchisano eurent recueilli plusieurs renseignements faisant état d'un trafic de produits stupéfiants, principalement de cocaïne, sur ces deux communes du Taravo.Au fil des mois, les investigations ont permis de confirmer l'existence de ce réseau. L'opération judiciaire, conduite le 30 juin 2026, a mobilisé près de 25 militaires de la compagnie de Sartene, avec le renfort d'unités du groupement de gendarmerie départementale de Corse-du-Sud.Les perquisitions et interventions ont conduit à la saisie de cocaïne, de résine et d'herbe de cannabis, d'une arme à feu, d'une somme d'argent en espèces ainsi que d'un véhicule présenté comme ayant servi aux activités de trafic.Parallèlement, plusieurs consommateurs soupçonnés d'avoir alimenté ce trafic par leurs achats de stupéfiants ont également été entendus par les enquêteurs.Selon la gendarmerie, cette intervention est la troisième opération de ce type menée à l'initiative de la communauté de brigades de Petreto-Bicchisano, qui poursuit son engagement dans la lutte contre le narcotrafic sur son territoire.



