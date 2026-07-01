Face à une demande record, la CAPA et l'Office de l'Habitat accélèrent la remise sur le marché des logements vacants

Un million d'euros pour remettre 70 logements sur le marché



Cette nouvelle politique se traduit immédiatement par un premier programme opérationnel. L'Office consacrera un million d'euros à la réhabilitation de près de 70 logements vacants, soit un investissement moyen d'environ 15 000 euros par appartement. Dans certains cas, les travaux seront relativement limités. Dans d'autres, les coûts pourront atteindre 40 000 euros, en fonction de l'état des logements.





« Les équipes techniques réalisent un travail extrêmement précis, logement par logement, afin d'optimiser les interventions », explique Antoine Ortoli. « Nous annonçons 70 logements, mais j'espère que grâce à ce travail minutieux nous pourrons aller au-delà et en remettre 80 sur le marché avec la même enveloppe. » Cette opération s'ajoutera au « petit flux », c'est-à-dire à la rénovation systématique des logements qui se libèrent progressivement au fil des départs des locataires. Dès le 16 juillet, une première commission d'attribution permettra ainsi de relouer une trentaine de logements, tandis que de nouvelles commissions seront désormais organisées au minimum une fois par mois afin d'accélérer les remises en location.





Des logements vacants qui suscitent l'incompréhension



Pour beaucoup d'habitants, voir des appartements vides alors que des milliers de demandes restent sans réponse est difficilement compréhensible. Stéphane Sbraggia en est conscient. « Personne ne comprend qu'un appartement reste vide pendant des mois, voire des années. Cette situation n'est plus acceptable. » Le maire d'Ajaccio rappelle toutefois que la réalité est souvent plus complexe. « Les logements que nous avons visités montrent que les travaux vont bien au-delà d'un simple coup de peinture. Il faut refaire les réseaux électriques, améliorer les performances énergétiques, remettre les appartements aux normes. C'est un chantier considérable qui nécessitera du temps et la mobilisation de tous les acteurs. »





Au-delà des travaux, Antoine Ortoli souhaite également renouer la confiance avec les locataires. À peine installé à la présidence de l'Office depuis le 29 avril, il dit avoir identifié une autre faiblesse : le manque de communication. « Ce qui ressort avant tout, c'est une incompréhension. Beaucoup de locataires ne distinguent pas l'Office public de l'habitat de la CAPA de la CAPA elle-même. Il faut mieux expliquer notre fonctionnement. » Et cite notamment les incompréhensions suscitées par la régularisation des charges. « Ce n'était absolument pas pour enrichir les caisses de l'Office. C'était simplement pour faire face à l'augmentation du coût de l'entretien et des réparations, comme cela se pratique aussi dans le secteur privé. » L'objectif est désormais d'instaurer un dialogue plus régulier avec les résidents afin de mieux faire comprendre les décisions prises et les contraintes auxquelles le bailleur est confronté.





Relancer les investissements et la production de logements



Cette nouvelle stratégie ne se limite pas aux seules réhabilitations. Grâce au retour de la confiance des partenaires institutionnels et financiers, l'Office annonce également la production de 45 logements neufs d'ici fin 2027, un projet rendu possible après la sécurisation du financement bancaire qui faisait jusque-là défaut. Pour Stéphane Sbraggia, cette nouvelle feuille de route doit aussi envoyer un signal fort au monde économique. « Il faut créer un effet d'entraînement. Si les entreprises savent que nous allons réhabiliter des dizaines de logements et produire de nouveaux programmes, elles peuvent recruter, investir et planifier leur activité. »





Le président de la CAPA reconnaît également que certaines erreurs d'appréciation ont été commises par le passé, notamment dans le dimensionnement des logements produits ou dans le rythme des réalisations. Mais il affirme vouloir désormais inscrire cette politique dans la durée. « Il ne suffit plus de dire que le logement est une priorité. Il faut désormais produire des résultats concrets et rapides. Notre ambition est que chacun puisse vivre chez lui, dans des conditions dignes, et construire son parcours de vie sur son territoire. »





Avec cette première opération de réhabilitation de 70 logements vacants, la CAPA entend ainsi ouvrir une nouvelle séquence de sa politique de l'habitat. Une démarche qui vise non seulement à répondre à l'urgence sociale, mais aussi à moderniser durablement un patrimoine vieillissant, tout en redonnant de la fluidité à un marché du logement aujourd'hui sous très forte tension.

