CIDFF de Haute-Corse : acteur-clef dans l’accompagnement et la protection des femmes victimes de violences

Depuis 2025, le CIDFF de Haute-Corse dispose d’un accueil de jour. Les femmes y viennent « à la carte », selon leurs besoins et leur rythme. Cet espace de répit, gratuit et confidentiel, accessible avec ou sans rendez-vous, permet de rencontrer juristes, psychologues et conseillères d’insertion professionnelle. Le centre est par ailleurs de plus en plus sollicité par les établissements scolaires et l’Éducation nationale, avec cette année la mise en place de premières actions dans les classes des plus jeunes.



Il reste néanmoins une question sensible, celle de l’accès à ces dispositifs pour les femmes vivant dans des villages. « On a de la chance, on est dans une grande ville, on est à Bastia, il y a des transports », a relevé la préfète, avant de s’interroger sur la situation dans les petits villages : « La difficulté, c’est qu’à la fois le village protège, mais le village il enferme, tout se sait et tout se dit et forcément c’est encore plus difficile. » Elle a souligné que partir, dans ce contexte, ne signifie pas seulement quitter un conjoint : « C’est quitter beaucoup d’autres choses, parfois toute son histoire, toute sa vie. »



Le CIDFF dispose de points de permanence sur le territoire, notamment en Balagne. Mais Marie-Pierre Finalteri le reconnaît : « C’est beaucoup plus compliqué, effectivement, la question des femmes en ruralité, c’est extrêmement compliqué. » La fédération entend renforcer son action en direction des femmes en milieu rural, alors que 50 % des féminicides surviennent en zone rurale, une problématique que l’on retrouve sur l’ensemble du territoire français.