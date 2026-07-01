A màghjina - Sott'à Santa Maria, u lussu cala l'ancura in Ficaghjola
En ce début de soirée, un yacht de luxe a jeté l'ancre dans l'anse de Ficaghjola, au pied de la Citadelle de Bastia. Dominée par le clocher de l'église Sainte-Marie, la ville offre un décor saisissant où le patrimoine historique se mêle à la quiétude de la mer, dans les dernières lumières du jour.
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