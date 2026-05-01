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U tempu in Corsica


le Vendredi 15 Mai 2026 à 07:05

Le temps est couvert et passagèrement pluvieux en matinée, Ces précipitations d'intensité assez faible se maintiennent toute la journée. Les températures maximales ne dépassent pas les 20 degeés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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