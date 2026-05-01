Île-Rousse : la grève des postiers prend fin après deux semaines de mobilisation

Dans un communiqué, la CGT-FAPT de Haute-Corse indique que l’accord obtenu « répond en grande partie aux revendications » portées par les agents depuis le début du mouvement. Le syndicat estime que cette issue est le résultat « de la détermination, de la solidarité et de l’engagement sans faille des agents mobilisés », engagés à la fois pour la défense de leurs conditions de travail et pour le maintien d’un service public postal de qualité.

Conséquence directe de cette reprise du travail : le rassemblement de soutien prévu ce samedi 16 mai à 10 heures devant le bureau de poste de L’Île-Rousse est annulé.

La CGT-FAPT de Haute-Corse a également tenu à remercier « chaleureusement » les facteurs et factrices mobilisés pour « leur abnégation et leur sens du collectif », ainsi que la population locale qui a manifesté son soutien aux grévistes durant toute la durée du conflit.