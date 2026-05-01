CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec… Marc Serra, commerçant historique de Propriano 20/05/2026 Île-Rousse : la grève des postiers prend fin après deux semaines de mobilisation 15/05/2026 Laetitia Cucchi : « Avec Inseme, j’ai donné tout ce que je pouvais » 15/05/2026 Tourisme : le GHR-Corsica alerte sur une « crise » sans précédent 15/05/2026

Île-Rousse : la grève des postiers prend fin après deux semaines de mobilisation


La rédaction le Vendredi 15 Mai 2026 à 20:08

Le conflit social qui touchait les services postaux de la région de L’Île-Rousse depuis près de deux semaines a pris fin ce vendredi. Réunis en assemblée générale, les facteurs et factrices mobilisés ont validé un protocole de sortie de crise et ont repris leur activité dans la journée.



Les agents étaient grève depuis le 5 mai (Archives CNI)
Les agents étaient grève depuis le 5 mai (Archives CNI)
Dans un communiqué, la CGT-FAPT de Haute-Corse indique que l’accord obtenu « répond en grande partie aux revendications » portées par les agents depuis le début du mouvement. Le syndicat estime que cette issue est le résultat « de la détermination, de la solidarité et de l’engagement sans faille des agents mobilisés », engagés à la fois pour la défense de leurs conditions de travail et pour le maintien d’un service public postal de qualité.
Conséquence directe de cette reprise du travail : le rassemblement de soutien prévu ce samedi 16 mai à 10 heures devant le bureau de poste de L’Île-Rousse est annulé.
La CGT-FAPT de Haute-Corse a également tenu à remercier « chaleureusement » les facteurs et factrices mobilisés pour « leur abnégation et leur sens du collectif », ainsi que la population locale qui a manifesté son soutien aux grévistes durant toute la durée du conflit.




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos