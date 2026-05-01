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Fin du conflit à l’ADMR de Corse-du-Sud : un accord trouvé entre gouvernance et syndicat


La rédaction le Vendredi 15 Mai 2026 à 22:32

Le conflit social qui agitait depuis plusieurs semaines l’ADMR de Corse-du-Sud a trouvé une issue ce vendredi soir. Un accord de sortie de conflit a été finalisé à 19 heures, à l’issue des discussions engagées ces derniers jours entre la gouvernance fédérale et les organisations syndicales.



(Admr Corse-du-Sud)
(Admr Corse-du-Sud)
Dans une communication publiée dans la soirée de vendredi sur les réseaux sociaux, la direction fédérale a salué « le dialogue mené, parfois intense », avec les représentants du personnel, tout en soulignant une volonté commune de « défendre les salariés, préserver le réseau et garantir la qualité du service rendu aux bénéficiaires ».
Les propositions formulées au cours des négociations ont été actées par les différentes parties. Selon la gouvernance fédérale, cet accord doit permettre « d’ouvrir une nouvelle étape » pour l’ADMR de Corse-du-Sud, avec l’objectif affiché de « reconstruire un dialogue social apaisé » et de « sécuriser l’avenir du réseau ».


Le post revient également sur certaines prises de parole intervenues ces derniers jours autour du drame du 27 avril 2026. La direction estime que « l’instrumentalisation d’un drame humain » et les attaques personnelles observées dans le débat public sont « profondément irrespectueuses envers les familles, les proches et les salariés touchés ». Elle vise notamment les déclarations de « trois anciens responsables ADMR ».
Après plusieurs semaines de tensions, l’ADMR de Corse-du-Sud appelle désormais à « retrouver le chemin de l’apaisement », dans l’intérêt des salariés, des bénévoles et des bénéficiaires du réseau d’aide à domicile.

 






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