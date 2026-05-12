Le Sporting et Reginald Ray : c'est fini

Les choses bougent au Sporting. Après l’annonce des départs de Dominique Guidi et de Christophe Vincent, le club a fait savoir via un communiqué qu'il se séparait, également, de son entraîneur Reginald Ray. Le coach n’a pas réussi à maintenir le club en Ligue 2.

Le SC Bastia annonce la fin de leur collaboration, d’un commun accord…

"Arrivé au club en novembre dernier avec pour mission d’assurer le maintien du Sporting dans un contexte sportif particulièrement exigeant, Réginald Ray avait accepté de relever ce défi avec détermination et engagement. Son expérience du football professionnel, sa connaissance du club ainsi que son investissement quotidien ont accompagné le groupe tout au long de cette période.



Le SC Bastia tient à remercier chaleureusement Réginald Ray pour le travail accompli, son professionnalisme et son implication au service du Sporting.

Le club lui souhaite pleine réussite pour la suite de son parcours professionnel et personnel."