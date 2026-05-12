Bastia : la circulation interrompue après un accident dans le mini tunnel Noguès
Léana Serve le Mardi 12 Mai 2026 à 09:32
Un accident de la circulation s’est produit ce mardi matin dans le mini tunnel Noguès, à deux pas de la mairie de Bastia où un véhicule est resté coincé après avoir tenté de le traverser. La police nationale est sur place, et la circulation est perturbée car le tunnel est actuellement fermé dans les deux sens. Les forces de l’ordre recommandent de privilégier des itinéraires alternatifs.
Photo : Police nationale de la Haute-Corse