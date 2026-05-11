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Un incendie mobilise les secours à la résidence Petra di Mare à Ajaccio


La rédaction le Lundi 11 Mai 2026 à 22:30

Un incendie s’est déclaré ce lundi soir dans un immeuble de la résidence Petra di Mare, avenue Maréchal Juin à Ajaccio.



Un incendie mobilise les secours à la résidence Petra di Mare à Ajaccio
Alertés en début de soirée, les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus sur place afin de contenir le feu. D’importants moyens de secours ont été engagés, tandis que la police nationale a sécurisé le secteur pour permettre l’intervention des équipes.
Selon les premières constatations, le sinistre aurait pris dans un appartement de la résidence. Plusieurs habitants ont été évacués ou confinés par précaution en raison des fumées qui se sont propagées dans une partie du bâtiment.
Des équipes médicales étaient également présentes sur les lieux. À ce stade, aucun blessé grave n’a été signalé.
Les opérations étaient toujours en cours en soirée afin de venir totalement à bout de l’incendie et de vérifier l’ensemble des logements concernés. L’origine du feu n’était pas encore connue.
Plus d'infos à venir.




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