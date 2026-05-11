Impérial Club de Bridge d’Ajaccio : premier festival international au Golfe de Lava pour la Pentecôte

Il y a deux ans, la Bridgeuse Clara Coudert, grande passionnée de ce jeu de cartes depuis 25 ans, a repris les rênes de l’Impérial Club de Bridge d’Ajaccio. Aidée par son compagnon Bati Costi, Bridgeur international, elle a voulu donner un nouveau souffle au club, l’étoffer, en remettant l’humain et la passion au cœur. Toute cette énergie, elle la puise dans son envie profonde de dépoussiérer l’image du Bridge, de lui redonner ses lettres de noblesse, de le démocratiser et de le rendre accessible à tous. Depuis son arrivée, le club a retrouvé une dynamique, passant de 38 à une centaine de membres, avec deux joueurs de niveau national. « Si ça fonctionne, c’est parce que j’ai cassé cette image » explique Clara Coudert qui entend bien continuer à valoriser la discipline. « J’ai estimé que ce jeu méritait qu’on lui accorde du temps. »



Dans quelques jours, le club va organiser la 1ère édition du Festival International de Bridge d’Ajaccio au Golfe de Lava les 23, 24 et 25 mai dans la continuité des festivals organisés pendant des années à Bastia et Porto-Vecchio. « En novembre, le comité corse m’a proposé de reprendre le festival (…) Initialement, le festival s’étalait sur une semaine mais pour cette édition, il se déroulera sur trois jours. » Le territoire va accueillir des bridgeurs insulaires, continentaux, européens et internationaux. « Ils vont faire du beau Bridge».

Au programme, un mixte le samedi, un open - une épreuve sur deux jours - et une soirée corse le dimanche.

L’événement va accueillir le Président de la Fédération Française de Bridge Franck Riehm, un des meilleurs joueurs au monde Franck Multon, des joueurs de division nationale… « Ce n’est pas une compétition, il y a quelque chose de festif. Tous ces grands joueurs ne viennent pas pour se challenger mais parce qu’ils aiment la Corse. Ils viennent en amis. » Et la présidente espère en faire un rendez-vous incontournable comme le fut le festival de Porto-Vecchio.