Impérial Club de Bridge d’Ajaccio : premier festival international au Golfe de Lava pour la Pentecôte

Il y a deux ans, la Bridgeuse Clara Coudert, grande passionnée de ce jeu de cartes depuis 25 ans, a repris les rênes de l’Impérial Club de Bridge d’Ajaccio. Aidée par son compagnon Bati Costi, Bridgeur international, elle a voulu donner un nouveau souffle au club, l’étoffer, en remettant l’humain et la passion au cœur. Toute cette énergie, elle la puise dans son envie profonde de dépoussiérer l’image du Bridge, de lui redonner ses lettres de noblesse, de le démocratiser et de le rendre accessible à tous. Depuis son arrivée, le club a retrouvé une dynamique, passant de 38 à une centaine de membres, avec deux joueurs de niveau national. « Si ça fonctionne, c’est parce que j’ai cassé cette image » explique Clara Coudert qui entend bien continuer à valoriser la discipline. « J’ai estimé que ce jeu méritait qu’on lui accorde du temps. »
Dans quelques jours, le club va organiser la 1ère édition du Festival International de Bridge d’Ajaccio au Golfe de Lava les 23, 24 et 25 mai dans la continuité des festivals organisés pendant des années à Bastia et Porto-Vecchio. « En novembre, le comité corse m’a proposé de reprendre le festival (…) Initialement, le festival s’étalait sur une semaine mais pour cette édition, il se déroulera sur trois jours. » Le territoire va accueillir des bridgeurs insulaires, continentaux, européens et internationaux. « Ils vont faire du beau Bridge».
Au programme, un mixte le samedi, un open - une épreuve sur deux jours - et une soirée corse le dimanche.
L’événement va accueillir le Président de la Fédération Française de Bridge Franck Riehm, un des meilleurs joueurs au monde Franck Multon, des joueurs de division nationale… « Ce n’est pas une compétition, il y a quelque chose de festif. Tous ces grands joueurs ne viennent pas pour se challenger mais parce qu’ils aiment la Corse. Ils viennent en amis. » Et la présidente espère en faire un rendez-vous incontournable comme le fut le festival de Porto-Vecchio.
Dans quelques jours, le club va organiser la 1ère édition du Festival International de Bridge d’Ajaccio au Golfe de Lava les 23, 24 et 25 mai dans la continuité des festivals organisés pendant des années à Bastia et Porto-Vecchio. « En novembre, le comité corse m’a proposé de reprendre le festival (…) Initialement, le festival s’étalait sur une semaine mais pour cette édition, il se déroulera sur trois jours. » Le territoire va accueillir des bridgeurs insulaires, continentaux, européens et internationaux. « Ils vont faire du beau Bridge».
Au programme, un mixte le samedi, un open - une épreuve sur deux jours - et une soirée corse le dimanche.
L’événement va accueillir le Président de la Fédération Française de Bridge Franck Riehm, un des meilleurs joueurs au monde Franck Multon, des joueurs de division nationale… « Ce n’est pas une compétition, il y a quelque chose de festif. Tous ces grands joueurs ne viennent pas pour se challenger mais parce qu’ils aiment la Corse. Ils viennent en amis. » Et la présidente espère en faire un rendez-vous incontournable comme le fut le festival de Porto-Vecchio.
Une école de Bridge « pour que les joueurs se passionnent »
Samedi dernier, les élèves de l'Ecole de Bridge se sont retrouvés autour d'un tournoi. Au centre, la présidente du club Clara Coudert.
Il y a deux ans, toujours avec l’ambition de rendre la discipline accessible au plus grand nombre, Clara Coudert a lancé le projet de création d’une école de Bridge au sein du club. Plusieurs membres se sont formés pour devenir moniteurs, avec l’aide de la Fédération française de Bridge. Depuis, le club a obtenu l’agrément officiel par la Fédération. L’école compte aujourd’hui 45 élèves répartis en trois niveaux. Pendant un an, la licence est offerte et les élèves de tous âges peuvent participer aux tournois et aux compétitions. «Je veux d’abord que les joueurs se passionnent » explique Clara Coudert. L’objectif est clair : accompagner les novices pour qu’ils franchissent le pas et rejoignent les tournois aux côtés des membres aguerris. « On ne reste pas élève toute sa vie », souligne-t-elle, insistant sur l'importance de s'émanciper des cours pour devenir, enfin, de véritables bridgeurs. Samedi dernier, les élèves se sont retrouvés autour d’un tournoi. Comme à chaque cours, avant de se lancer dans le jeu, ils partagent un moment de convivialité dans le salon du club, autour de quelques douceurs. Un moment de partage cher à la présidente.
« Quand vous accrochez pour ce jeu, vous ne le lâchez plus »
En véritable ambassadrice, Clara Coudert rappelle tout ce que le Bridge apporte à tout un chacun, quel que soit l’âge : richesse intellectuelle, sociale, humaine. Il crée du lien, développe l’attention, la stratégie, la mémoire, la coopération, la maîtrise de soi, il a un rôle éducatif, intergénérationnel, prévient l’isolement et la perte de l’autonomie…
Quant au jeu en lui-même, « c’est du diagnostic en permanence. Les règles sont simples. Il faut avoir de la logique, du bon sens. C’est un dépassement de soi, c’est un peu l’école de la vie » et à la Bridgeuse de reconnaître « que ça ne s’apprend pas en cinq minutes, il faut du temps. Aujourd’hui, nous mettons les joueurs tout de suite à table et petit à petit, on introduit les enchères (…) Quand vous accrochez pour ce jeu, vous ne le lâchez plus. »
Cette volonté de transmettre la passion du jeu dépasse désormais les murs du club. Pour encourager la pratique de ce sport de l’esprit en milieu scolaire, Clara Coudert a scellé un partenariat avec le monde de l’éducation.
Cette structuration exemplaire sera d'ailleurs mise à l’honneur le 19 mai prochain à la Préfecture. Le club participera à un échange consacré à la santé mentale des jeunes, en présence du Préfet et du Délégué ministériel à la Jeunesse.
Impérial club de Bridge Ajaccio
Hôtel Castel Vecchio
Rue Paul Colonna d’Istria
20000 Ajaccio
imperialclubdebridge@gmail.com
0620083235
ffbridge.fr
Quant au jeu en lui-même, « c’est du diagnostic en permanence. Les règles sont simples. Il faut avoir de la logique, du bon sens. C’est un dépassement de soi, c’est un peu l’école de la vie » et à la Bridgeuse de reconnaître « que ça ne s’apprend pas en cinq minutes, il faut du temps. Aujourd’hui, nous mettons les joueurs tout de suite à table et petit à petit, on introduit les enchères (…) Quand vous accrochez pour ce jeu, vous ne le lâchez plus. »
Cette volonté de transmettre la passion du jeu dépasse désormais les murs du club. Pour encourager la pratique de ce sport de l’esprit en milieu scolaire, Clara Coudert a scellé un partenariat avec le monde de l’éducation.
Cette structuration exemplaire sera d'ailleurs mise à l’honneur le 19 mai prochain à la Préfecture. Le club participera à un échange consacré à la santé mentale des jeunes, en présence du Préfet et du Délégué ministériel à la Jeunesse.
Impérial club de Bridge Ajaccio
Hôtel Castel Vecchio
Rue Paul Colonna d’Istria
20000 Ajaccio
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