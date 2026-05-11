Corte - Jacques Costa réélu président du Parc Naturel Régional de Corse

C’est donc sans surprise que Jacques Costa a été réélu président du Parc Naturel Régional de la Corse, puisqu’il était seul candidat à sa propre succession. Le maire de Moltifao a obtenu 943 voix sur 979 suffrages exprimés. Il va ainsi poursuivre les différents chantiers ouverts depuis le début de la mandature précédente, et entamer de nouveaux projets : « Et le premier chantier a débuté aujourd’hui avec le début des travaux de réfection du refuge d’Ortu di Piobbu qui avait brûlé. Nous allons enchainer très vite avec l’amélioration des autres refuges au niveau du sanitaire plus particulièrement. Nous avons déjà entamé ces travaux avec la mise en place de douches chaudes sur tous les refuges. Il nous en reste quelques-uns à équiper à savoir Manganu, Tighjettu ou encore Carozzu, Pratu et Paliri pour un investissement total de 300 000 euros. Par ailleurs nous sommes parvenus à éradiquer les punaises de lit dans tous les refuges du Parc », a détaillé Jacques Costa.
Durant cette mandature, le PNRC va travailler à la réfection ainsi qu’à l’ouverture des sentiers mare à mare et mare à monti, « des sentiers qui connaissent un très bel engouement de la part des randonneurs. Nous avons de plus en plus de réservation sur le site du PNRC car nous présentons ces nouveaux sentiers dans divers salons dédiés au tourisme. Je pense particulièrement aux sentiers entre Solenzara et Vivario, puis celui entre Porticcio et Bocognano. Il n’est plus besoin de présenter le GR20, c’est un sentier particulièrement connu ». Concernant la réfection d’I Cascittoni, ou Cirque de la Solitude, où 7 randonneurs avaient trouvé la mort le 10 juin 2015, le président du Parc a affirmé ne pas « vouloir prendre la responsabilité d’ouvrir le site qui est toujours sous le coup d’un arrêté préfectoral y interdisant l’accès. En revanche, les randonneurs peuvent s’y rendre accompagnés d’un guide spécialisé ».
Par ailleurs, le PNRC va continuer à travailler sur les sentiers de la vallée de la Restonica concernant l’entretien annuel : « Nous avons mobilisé les équipes du Parc pour cela, puis nous avons participé à la réfection de la passerelle de Chjarasgiolu ».
Enfin, Jacques Costa a affirmé que l’ensemble des travaux sur les refuges se terminaient cette semaine. D’ailleurs, tous les refuges vont ouvrir leurs portes dès ce samedi, soit une semaine avant les années précédentes « car nous avons déjà de la demande », a conclu le président du PNRC.
Durant cette mandature, le PNRC va travailler à la réfection ainsi qu’à l’ouverture des sentiers mare à mare et mare à monti, « des sentiers qui connaissent un très bel engouement de la part des randonneurs. Nous avons de plus en plus de réservation sur le site du PNRC car nous présentons ces nouveaux sentiers dans divers salons dédiés au tourisme. Je pense particulièrement aux sentiers entre Solenzara et Vivario, puis celui entre Porticcio et Bocognano. Il n’est plus besoin de présenter le GR20, c’est un sentier particulièrement connu ». Concernant la réfection d’I Cascittoni, ou Cirque de la Solitude, où 7 randonneurs avaient trouvé la mort le 10 juin 2015, le président du Parc a affirmé ne pas « vouloir prendre la responsabilité d’ouvrir le site qui est toujours sous le coup d’un arrêté préfectoral y interdisant l’accès. En revanche, les randonneurs peuvent s’y rendre accompagnés d’un guide spécialisé ».
Par ailleurs, le PNRC va continuer à travailler sur les sentiers de la vallée de la Restonica concernant l’entretien annuel : « Nous avons mobilisé les équipes du Parc pour cela, puis nous avons participé à la réfection de la passerelle de Chjarasgiolu ».
Enfin, Jacques Costa a affirmé que l’ensemble des travaux sur les refuges se terminaient cette semaine. D’ailleurs, tous les refuges vont ouvrir leurs portes dès ce samedi, soit une semaine avant les années précédentes « car nous avons déjà de la demande », a conclu le président du PNRC.
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