Vente de la Casa Marina de Galeria : un accord difficile entre le PNRC et la commune

Le 31 mars 2025 pourrait sonner le glas pour la Casa Marina de Galeria, un centre d’éducation à l’environnement reconnu, si le Parc naturel régional de Corse (PNRC), gestionnaire des lieux, et la mairie de Galeria, propriétaire de la bâtisse, ne parviennent pas à un accord. Cette situation est source de préoccupation tant pour les quatre agents en poste que pour les habitants, les élus et les enseignants, qui voient dans ce lieu une ressource éducative et économique précieuse pour la région.



Ce mardi 12 novembre, le PNRC a tenu une conférence de presse au sein de la Casa Marina pour éclairer le public sur ce bras de fer entre la mairie et le Parc. En présence des agents, d’élus et de citoyens, Jacques Costa, président du PNRC, a exprimé l’urgence d’une solution. En ouvrant la réunion, Jacques Costa a souligné la hausse du coût locatif de la Casa Marina et l’incertitude qui entoure son avenir. "Aujourd’hui la population est au courant de la situation. Je pense que nombre d’entre vous ne veut pas que la Casa Marina disparaisse. Nous payons actuellement 11 500 € de loyer par trimestre. Depuis 2015 nous avons payé 380 800 € de loyer. Aujourd’hui la balle est dans le camp de la mairie de Galeria. Nous attendrons la fin de l’année. Et si nous n’avons pas de réponse d’ici là, je prendrai une décision. La priorité du PNRC est d’acquérir les murs de la Casa Marina," a-t-il expliqué. La commune de Galeria a acquis en 2014 cette ancienne gendarmerie de 700 m², devenue centre d’éducation environnementale en 1983, pour un coût de 750 000 €, financé à 80 % par des subventions. La structure accueille chaque année des élèves de Corse et du continent, ainsi que des colonies de vacances en été, grâce à ses 36 couchages et ses installations éducatives et résidentielles.