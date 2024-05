Lac du Melu : un partenariat entre le PRNC et l'Office de l'Environnement pour faciliter la surveillance des sites naturels

Le président du PRNC, Jacques Costa, s'est rendu ce lundi matin dans les locaux de l’Office de l’Environnement pour rencontrer son président Guy Armanet. L'objectif de cette rencontre était de discuter et de formaliser une convention de partenariat entre les deux entités afin de mettre à disposition le petit refuge situé sur les berges du lac du Melu aux agents de l’Office dans le cadre de leurs missions de surveillance. « Après la catastrophe qui a frappé la vallée de la Restonica en novembre, et les conséquences désastreuses que l’on sait, et en l’occurrence la destruction du pont de Tragone, il était important de soutenir l’OEC et ses agents. Il s’agissait leur éviter de très longues marches chaque jour pour rejoindre le Melu et effectuer normalement leurs missions. C’est pourquoi nous avons décidé de mettre notre refuge du Melu à disposition, de manière à ce que ceux-ci puissent rester sur place », a expliqué Jacques Costa.

« Nous avons la responsabilité de la réserve du Ritondu et sa surveillance », a poursuivi Guy Armanet, « dans une année très particulière puisque nous sommes dans une année avec un point d’interrogation sur la fréquentation que pourra avoir le site ».



Mais les trajets aller-retour pour les agents de l’OEC ont été rallongés « puisque aujourd’hui il faut 4 heures pour accéder au lac. Nous ne sommes plus dans une balade familiale, mais une randonnée pour personnes confirmées. Cette convention est donc particulièrement intéressante pour nos agents qui bénéficient ainsi d’un pied à terre. Ils pourront rester au refuge du Melu. Et c’est aussi l’occasion de montrer le partenariat et els échanges fructueux que nous avons avec le Parc qui nous permettent de travailler main dans la main sur tous les sujets et de partager ce refuge avec les agents du PNRC. D’ailleurs je m’empresse de remercier le président Jacques Costa qui a déjà fait effectuer les travaux nécessaires. Les agents auront même la possibilité de prendre une douche chaude assez rapidement et avant le 15 juin ». détaille Guy Armanet.



Le rôle des agents de l’OEC est important au niveau du contrôle d’abord. Il s’agit de veiller au respect de la réglementation et notamment au niveau du bivouac, qui est totalement interdit « et il faudra veiller à ce point étant donné donc que le temps de marche est rallongé ». La mission des agents est aussi de prévenir les vacanciers que la baignade est interdite au Melu comme au Capitellu, « de respecter faune et flore, d’éviter que les zones humides, qui sont sous haute surveillance, ne soient piétinées. Il est important que les gens évitent ces secteurs et nous avons donc besoin de nos gardes sur site pour faire des rappels à l’ordre. Cette année, l’Office a pris le pari de maintenir ses effectifs au mois de mai, juin et juillet en attendant de voir ce que va donner cette saison test. Nous nous adapterons en fonction de la fréquentation », a indiqué le pressent de l'OEC.