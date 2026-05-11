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A màghjina - Tollare, induve u Capicorsu s’abbraccia cù u mare


le Lundi 11 Mai 2026 à 07:30

Petit joyau accroché à l’extrémité du Cap Corse, le port de Tollare offre un décor hors du temps, entre tour, maisons de pêcheurs et eaux cristallines. Ici, le silence n’est troublé que par le vent, la mer et la lumière changeante qui font de ce hameau l’un des lieux les plus authentiques et préservés de Corse
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