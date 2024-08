​Une convention entre l’OIT du Pays Ajaccien et le Parc Naturel Régional de Corse pour améliorer les bonnes conduites à tenir en milieu naturel

Un stand du Parc Naturel Régional de Corse au sein de l’OIT du Pays d’Ajaccio



Christelle Combette, présidente de l’OIT du Pays d’Ajaccio, explique la démarche : « Il faut savoir que nous nous positionnons de plus en plus sur une offre touristique durable. Nous valorisons, en ce sens, toutes les activités de pleine nature, c’est notre politique. Il y a un afflux de demandes, des visiteurs qui fréquentent l’OIT, pour pratiquer ce genre d’activités ».



Un partenariat qui a été signé ce matin entre la présidente de l’OIT et Jacques Costa, le Président du PNRC, et qui se matérialise depuis le 1er juillet par la mise à disposition d’un stand avec deux agents du Parc, dans les locaux de l’OIT du Pays d’Ajaccio. « Avec l’installation de ce stand, l’objectif est de donner le maximum de conseils sur les activités de pleine nature et les sentiers, qui font partie du périmètre du PNRC. C’est un stand où l’on peut aussi adopter les bonnes conduites à avoir dans la nature et donner tous les codes que certains visiteurs ne connaissent pas. Ces agents peuvent aussi conseiller, sensibiliser, mais également informer sur la météo et les risques en cours sur certains sentiers. Ce n’est pas parce qu’il fait beau sur le littoral ajaccien que les conditions seront les mêmes en montagne. Les visiteurs pourront ainsi bénéficier en temps réel de certaines informations importantes ».



Le Parc naturel régional de Corse est un territoire classé pour la première fois en 1972, qui a été à nouveau classé pour 15 ans en novembre 2018. Il recouvre aujourd'hui près de 51% du territoire de l'île avec une superficie de 440 200 hectares pour 64 197 habitants. Il associe la Collectivité de Corse, les 22 établissements publics de coopération communale (EPCI) et les 178 communes. Le Parc a pour vocation de protéger et valoriser le patrimoine naturel, culturel et humain de son territoire en mettant en œuvre une politique innovante d'aménagement et de développement économique, social et culturel respectueux de l'environnement.