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U tempu in Corsica


le Lundi 11 Mai 2026 à 07:05

Le soleil revient sur le nord de l'île en matinée puis s'étend à toute la région. Un vent de sud-ouest souffle avec des pointes entre 60 et 70 km/h, jusqu'à 80/90 km/h sur le relief. Les températures maximales se situent entre 24 zt 25 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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