U tempu in Corsica
Le soleil revient sur le nord de l'île en matinée puis s'étend à toute la région. Un vent de sud-ouest souffle avec des pointes entre 60 et 70 km/h, jusqu'à 80/90 km/h sur le relief. Les températures maximales se situent entre 24 zt 25 degrés.
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