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A màghjina - U Vechju Portu di Bastia à l’ora turchina


le Mardi 12 Mai 2026 à 07:25

Depuis un établissement du quai Sud du Vieux-Port de Bastia, le regard se perd entre les lumières dansantes des bateaux, les façades encore habitées de la douceur du soir et la silhouette majestueuse de l’église de San Ghjuvà qui veille sur le port. À la tombée de la nuit, le cœur de Bastia offre ici l’un de ses plus beaux tableaux : une harmonie de reflets, de pierre et de mer, où le temps semble suspendu face à ce décor méditerranéen unique.
Si, comme Massimo, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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