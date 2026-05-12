Dumè Guidi et Christophe Vincent quittent le Sporting Club de Bastia

Après la relégation du Sporting Club de Bastia en Ligue 3, deux joueurs viennent d’annoncer leur départ du club. Lundi, c’est Dumè Guidi qui a annoncé son départ sur les réseaux sociaux après six saisons, indiquant ne pas avoir été prolongé. « Da a mo prima zitellina à quella di i mo figlioli… Da a Petrignani a u campu… Ste lacrime sò quelle d’un zitellu dipendente da sti culori, micca d’un ghjucadore chì pensa à a so carriera. Toutes bonnes choses ont une fin. La saison s’achève avec énormément de déception et c’est avec le cœur lourd que j’annonce la fin de mon aventure au Sporting puisque je ne serai pas prolongé », a écrit le défenseur dans un message accompagné de photos retraçant son parcours.



Ce mardi matin, c’est au tour du milieu de terrain Christophe Vincent d’annoncer à son tour ne pas avoir été prolongé par le club. « Cì simu ghjunti. Hè cumè una separazione cù u so primu amore. Cì sò stadi alti è bassi, gioie è pene... ma quandu una storia hà cuntadu tantu, un smarisce mai veramente. J’ai grandi avec ce club. J’y ai signé mon premier contrat professionnel. J’y ai vécu des émotions que je n’oublierai jamais. Aujourd’hui, le club a décidé de ne pas me prolonger. Ça ne se termine pas comme je l’aurais voulu. Je ne vais pas le cacher, c’est difficile », a-t-il écrit sur son compte Instagram, précisant partir « avec la conscience d’avoir toujours essayé de représenter ce maillot avec les valeurs qui m’ont construit : celles de ma famille, celles de ma terre, celles que mes parents m’ont transmises… le respect, la loyauté, l’intégrité, et surtout la combativité ».

