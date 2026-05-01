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Football jeunes - C'est parti pour le tournoi de l'AS Porto-Vecchio


GAP le Samedi 23 Mai 2026 à 18:14

En ce long week-end de la Pentecôte l'AS Porto-Vecchio organise son traditionnel tournoi annuel qui va se dérouler sur trois jours dans l'enceinte du Pruneddu



Les débutants de l'ASPV
Les débutants de l'ASPV
Le coup d'envoi  a été donné dès ce matin par les plus jeunes des licenciés à savoir les débutants dans le cadre d'un plateau taille XXL. Une journée où le plaisir du jeu prenait le pas sur l'enjeu pour ces joueurs en devenir. Cette entrée en matière sera suivie demain dimanche par le tournoi de leurs "aînés" à savoir les U11. Un tournoi ou plus de trente équipes sont en lice. La première partie de la compétiton sera réservée à une phase de poules qui permettra de reclasser les meilleures formations en Elite et les suivantes en Honneur.
Les rencontres couperets qui commenceront lundi déboucheront sur les finales qui sont programmées aux alentours de 16 heures.

Les débutants de l'AS Rocca-Taravu
Les débutants de l'AS Rocca-Taravu

Les débutants de Ghisonaccia
Les débutants de Ghisonaccia

Mes débutants de la JS Bonifacio
Mes débutants de la JS Bonifacio

Débutants de Prunelli
Débutants de Prunelli





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