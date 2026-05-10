Reginald Ray (SC Bastia) : « J’ai accepté un défi qui était difficile, malheureusement il n’est pas rempli »

Une 34e journée face au Mans qui, à elle seule, résume la saison des Bastiais : une défaite à Furiani, des manquements offensifs et des jets de fumigènes qui ont forcé les délégués et l’arbitre à interrompre la rencontre dans la toute dernière minute.



Dans la salle de presse du stade Armand-Cesari, c’est un Réginald Ray abattu qui est apparu face aux journalistes. L’entraîneur du Sporting Club de Bastia lâche ses premières paroles : « J’ai accepté un défi qui était difficile, malheureusement il n’est pas rempli », avant de rajouter : « Même si on y croyait, le maintien ne s’est pas joué ce soir. On a raté le coche pas mal de fois. Peut-être qu’on ne méritait pas de se maintenir en Ligue 2. » Cette relégation est : « une énorme déception pour le club, pour tous les amoureux du Sporting. »



La victoire de Laval (2-1) face à Boulogne avait, de toute manière, scellé le destin du Sporting : « On est sur une équipe qui mérite de gagner. Même une victoire n’aurait pas suffi », ne s’attardera pas sur l’analyse du match le coach bastiais.



L’équipe qu’il a récupérée en novembre dernier n’a pas réussi à s’extraire des deux dernières places du championnat. Un vrai parcours de relégable. 28 points en 34 matchs, une 17ème place pour 23 buts marqués. La plus mauvaise attaque de la saison, pas de quoi faire trembler les filets adverses et engranger des points : « La saison a démarré de travers, avec le staff et les joueurs on a essayé de la redresser. On avait des manques récurrents. Sur la partie offensive, on n’a pas pu faire le mercato qu’on voulait faire. On a essayé de compenser par différents biais, par la tactique, sur les associations. Ça n’a pas suffi », analyse le coach bastiais.



Désormais, il faudra faire un bilan : « lucide, clair, pour que le Sporting reparte sur un nouveau cycle », évoquant une responsabilité collective dont : « il veut prendre sa part » dans cet échec « global et collectif », et un premier regret, celui de ne pas avoir été plus : « dominateur avec de meilleurs résultats à domicile », mais aussi un contexte tout au long du championnat pour son équipe : « un début de saison compliqué et des matchs sous pression en permanence ».



Concernant l’avenir, le coach bastiais a indiqué ne pas avoir la tête pour parler de ça. Chacun était concentré sur l’opération maintien : « Ce soir, la déception est trop grande pour parler de l’avenir. »



Le club aura l’occasion de faire son bilan dans les jours et semaines à venir, avec l’obligation de préparer les bases de la prochaine saison.