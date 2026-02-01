Municipales. À Corte, Petr'Antò Tomasi conduira une liste de "sensibilité nationaliste"

Réunions et tractations ont échoué. La famille nationaliste ne sera pas unie sous la même bannière pour ces prochaines élections municipales. Et il pourrait même y avoir deux listes face au maire sortant, le Dr Xavier Poli...



Pour l'heure, c'est Petr'Antò Tomasi qui a confirmé sa présence sur le terrain électoral, entouré de femmes et d'hommes connus pour leur appartenance à la famille nationaliste, voire indépendantiste. Mais la démarche initiée par Petr'Antò Tomasi se veut à l'écart des partis.



Dans un communiqué, il affirme que Corte, "capitale historique et légitime de la Corse et ville universitaire, mérite un véritable débat démocratique à la hauteur du rôle central qu'elle toujours joué dans l'histoire de la Corse". "Face à la perspective d'une liste unique issue de la majorité municipale, qui aurait privé les Cortenaises et les Cortenais d'un choix et d'un échange d'idées indispensable à toute démocratie vivante, nous avons refusé la résignation. A l'issue de plusieurs jours de discussions entre des personnes avant tout soucieuses de l'avenir de leur ville, nous avons fait le choix de l'engagement", écrit-il.



Petr'Antò Tomasi soutient que cette démarche de rassemblement et de "sensibilité nationaliste est capable de fédérer largement celles et ceux qui souhaitent ouvrir une nouvelle page pour Corte". Selon lui, cette démarche"ouverte, sincère et constructive, qui dépasse les clivages, se situe en dehors de toute logique d'appareils partisans ". " Notre volonté est claire : réunir toutes les bonnes volontés autour d'un projet ambitieux résolument tourné vers l'avenir exclusivement dédié aux intérêts de Corte et des Cortenais. Nous nous adressons à une génération qui a fait le choix de vivre à Corte, d'y entreprendre, d'y créer de l'activité, d'y élever ses enfants. Une génération attachée à sa ville mais lucide de ses fragilités. Car sous bien des aspects, notre ville dépérit sur le plan de sa centralité, de sa démographie et de son attractivité ", pose-t-il.



Et Petr'Antò Tomasi de prendre en exemple la délocalisation de nombreux services publics, les fermetures de classes à chaque rentrée scolaire et les commerces qui baissent leurs rideaux. "Nous refusons cette trajectoire. Nous croyons que Corte peut retrouver sa vitalité, renforcer son rôle moteur au coeur de la Corse et redevenir pôle d'initiatives, de rayonnement et d'espérance. C'est le sens de notre engagement : proposer un projet neuf, collectif, exigeant et à la hauteur de l'histoire de notre ville et surtout de son avenir ".