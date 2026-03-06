À Ajaccio, la gendarmerie sort des casernes et va à la rencontre des habitants

(Photos Paule Santoni)
Ils étaient venus pour le marché, la charcuterie et l’agitation estivale du centre-ville ajaccien. Mais sur la place Campinchi, ce samedi matin, ce sont les véhicules blindés, les chiens d’intervention et les démonstrations des gendarmes qui ont capté tous les regards. Sous un soleil de plomb, petits et grands se sont pressés autour d’une vingtaine de stands installés à deux pas des étals du marché, pour découvrir les multiples visages de la gendarmerie nationale.
« C’est la deuxième année que nous organisons cet événement. Ça nous semblait important de sortir de nos casernes et de présenter à la population toutes les spécificités de notre métier et nos matériels », explique la cheffe d’escadron Sandrine Castagnet.
Une vitrine grandeur nature des métiers de la gendarmerie
Brigades territoriales, peloton de surveillance et d’intervention, brigade motorisée, section aérienne, peloton de gendarmerie de haute montagne… Les visiteurs ont pu déambuler entre les différentes unités, découvrir les équipements, assister à des démonstrations dynamiques et échanger librement avec les militaires.
Même l’escadron de gendarmerie mobile de Valenciennes, actuellement déplacé en Corse, avait fait le déplacement pour présenter son matériel et ses missions. « Sur chaque atelier, il y a des petites démonstrations et des interventions dynamiques qui reflètent ce que la gendarmerie vit au quotidien », précise Sandrine Castagnet.
Un peu plus loin, les démonstrations cynophiles attirent les curieux. David, maître-chien au groupe d’investigation cynophile d’Ajaccio, prend le temps d’expliquer les spécificités de son unité. « Cet événement permet d’échanger avec les personnes présentes et de montrer nos métiers différents », souligne-t-il.
Le militaire détaille alors les nombreuses missions assurées par son groupe : recherche de stupéfiants, d’armes, d’explosifs, de billets de banque, recherche de personnes disparues ou encore intervention contre des malfaiteurs. « Nous sommes quatre personnels et nous avons huit chiens, chacun avec sa spécialité. On apporte un support cynophile à toutes les unités de gendarmerie », explique-t-il.
Une spécialité rare et particulièrement convoitée. « C’est une branche qui attire énormément. On n’est que 500 en gendarmerie sur environ 130 000 gendarmes avec les réservistes. Les gens sont attirés par cette relation entre l’animal et l’humain. C’est vraiment un métier passion. »
Un peu plus loin, les démonstrations cynophiles attirent les curieux. David, maître-chien au groupe d’investigation cynophile d’Ajaccio, prend le temps d’expliquer les spécificités de son unité. « Cet événement permet d’échanger avec les personnes présentes et de montrer nos métiers différents », souligne-t-il.
Le militaire détaille alors les nombreuses missions assurées par son groupe : recherche de stupéfiants, d’armes, d’explosifs, de billets de banque, recherche de personnes disparues ou encore intervention contre des malfaiteurs. « Nous sommes quatre personnels et nous avons huit chiens, chacun avec sa spécialité. On apporte un support cynophile à toutes les unités de gendarmerie », explique-t-il.
Une spécialité rare et particulièrement convoitée. « C’est une branche qui attire énormément. On n’est que 500 en gendarmerie sur environ 130 000 gendarmes avec les réservistes. Les gens sont attirés par cette relation entre l’animal et l’humain. C’est vraiment un métier passion. »
« Là, on ose aller leur parler »
Parmi les visiteurs, Alexandre, vacancier de passage à Ajaccio, reconnaît s’être laissé surprendre. « On venait au marché voir la charcuterie, et finalement on a vu le gros véhicule, ça nous a attirés », raconte-t-il en souriant. Avec sa compagne, il s’est arrêté de stand en stand, échangeant avec les militaires. « On découvre le métier, mais surtout on découvre les gens. Quand ils sont dans la rue ou en intervention, on n’ose pas forcément aller leur parler. Là, c’est un vrai temps d’échange. »
Le vacancier dit avoir découvert des unités dont il ignorait jusqu’à l’existence. « Je ne connaissais pas, par exemple, la brigade mobile de la gendarmerie. C’est intéressant parce que ça permet de mieux comprendre les différentes branches et de remettre un peu les choses au bon endroit. Ils nous expliquent aussi les différences entre l’armée, la police et la gendarmerie. »
Présent tout au long de la matinée, le préfet de Corse Éric Jalon s’est lui aussi prêté au jeu des démonstrations, testant notamment un atelier de tir de précision avant de déambuler parmi les stands.
Parmi les visiteurs, Alexandre, vacancier de passage à Ajaccio, reconnaît s’être laissé surprendre. « On venait au marché voir la charcuterie, et finalement on a vu le gros véhicule, ça nous a attirés », raconte-t-il en souriant. Avec sa compagne, il s’est arrêté de stand en stand, échangeant avec les militaires. « On découvre le métier, mais surtout on découvre les gens. Quand ils sont dans la rue ou en intervention, on n’ose pas forcément aller leur parler. Là, c’est un vrai temps d’échange. »
Le vacancier dit avoir découvert des unités dont il ignorait jusqu’à l’existence. « Je ne connaissais pas, par exemple, la brigade mobile de la gendarmerie. C’est intéressant parce que ça permet de mieux comprendre les différentes branches et de remettre un peu les choses au bon endroit. Ils nous expliquent aussi les différences entre l’armée, la police et la gendarmerie. »
Présent tout au long de la matinée, le préfet de Corse Éric Jalon s’est lui aussi prêté au jeu des démonstrations, testant notamment un atelier de tir de précision avant de déambuler parmi les stands.
Pour le représentant de l’État, cette journée illustre le rôle particulier joué par la gendarmerie sur l’île. « La gendarmerie joue un rôle essentiel sur nos territoires. Elle est très présente en Corse avec un maillage très dense. C’est vraiment la sécurité de proximité dans toutes nos microrégions et c’est extrêmement important », rappelle-t-il.
Avant d’insister sur la diversité des missions présentées au public. « Aujourd’hui, elle ouvre ses portes pour faire découvrir toute la diversité de ses métiers, mieux se faire connaître et pourquoi pas susciter des vocations. C’est une institution entièrement tournée vers le service de la population et le service de la Corse. »
Au fil de la journée, les démonstrations se sont enchaînées sous les regards attentifs des passants, avec notamment une simulation d’interpellation en plein milieu de la place. Arrivée rapide des gendarmes, ordres criés, plaquage au sol et sécurisation de la zone : cette fausse arrestation, volontairement réaliste, a permis au public de découvrir comment se déroulent certaines interventions sur le terrain. Entre curiosité et échanges avec les militaires, la place Campinchi a pris, pendant quelques heures, des airs de démonstration grandeur nature.
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La même opération s'est déroulée au Camp Colonna d'Istria, à Borgo
Avant d’insister sur la diversité des missions présentées au public. « Aujourd’hui, elle ouvre ses portes pour faire découvrir toute la diversité de ses métiers, mieux se faire connaître et pourquoi pas susciter des vocations. C’est une institution entièrement tournée vers le service de la population et le service de la Corse. »
Au fil de la journée, les démonstrations se sont enchaînées sous les regards attentifs des passants, avec notamment une simulation d’interpellation en plein milieu de la place. Arrivée rapide des gendarmes, ordres criés, plaquage au sol et sécurisation de la zone : cette fausse arrestation, volontairement réaliste, a permis au public de découvrir comment se déroulent certaines interventions sur le terrain. Entre curiosité et échanges avec les militaires, la place Campinchi a pris, pendant quelques heures, des airs de démonstration grandeur nature.
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