À Ajaccio, la gendarmerie sort des casernes et va à la rencontre des habitants

Pour le représentant de l’État, cette journée illustre le rôle particulier joué par la gendarmerie sur l’île. « La gendarmerie joue un rôle essentiel sur nos territoires. Elle est très présente en Corse avec un maillage très dense. C’est vraiment la sécurité de proximité dans toutes nos microrégions et c’est extrêmement important », rappelle-t-il.



Avant d’insister sur la diversité des missions présentées au public. « Aujourd’hui, elle ouvre ses portes pour faire découvrir toute la diversité de ses métiers, mieux se faire connaître et pourquoi pas susciter des vocations. C’est une institution entièrement tournée vers le service de la population et le service de la Corse. »



Au fil de la journée, les démonstrations se sont enchaînées sous les regards attentifs des passants, avec notamment une simulation d’interpellation en plein milieu de la place. Arrivée rapide des gendarmes, ordres criés, plaquage au sol et sécurisation de la zone : cette fausse arrestation, volontairement réaliste, a permis au public de découvrir comment se déroulent certaines interventions sur le terrain. Entre curiosité et échanges avec les militaires, la place Campinchi a pris, pendant quelques heures, des airs de démonstration grandeur nature.

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La même opération s'est déroulée au Camp Colonna d'Istria, à Borgo