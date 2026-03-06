Bastia - Ils ont investi la place Guasco avec leur chaise, le temps d’un moment d’échange et de convivialité

Au fil de la soirée, les discussions ont porté sur la place du domaine public dans la ville, son occupation et son partage par tous. Des textes ont également été lus, tandis que plusieurs participants ont symboliquement bu l’eau de la fontaine publique, rappelant l’attachement aux biens communs et à leur libre accès.
L’initiative lancée par l'association Campà in Terra Vechja et des habitants de Terra Nova, entendait aussi renouer avec une pratique autrefois courante : celle de descendre sa chaise dans la rue pour discuter entre voisins et faire vivre les espaces collectifs.
À l’issue de cette première rencontre, jugée très positive par les participants, il a été décidé de renouveler l’expérience dans un autre lieu de la ville. Avec le même principe : venir avec sa chaise pour se réapproprier, le temps d’une soirée, un espace public et y faire vivre la parole citoyenne.
Une manière simple de rappeler que l’espace public appartient à tous.
L’initiative lancée par l'association Campà in Terra Vechja et des habitants de Terra Nova, entendait aussi renouer avec une pratique autrefois courante : celle de descendre sa chaise dans la rue pour discuter entre voisins et faire vivre les espaces collectifs.
À l’issue de cette première rencontre, jugée très positive par les participants, il a été décidé de renouveler l’expérience dans un autre lieu de la ville. Avec le même principe : venir avec sa chaise pour se réapproprier, le temps d’une soirée, un espace public et y faire vivre la parole citoyenne.
Une manière simple de rappeler que l’espace public appartient à tous.
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