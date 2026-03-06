"U spaziu publicu hè di tutti, venez avec votre chaise prendre place" : des Bastiais se mobilisent pour leurs espaces publics

Matteo Lanfranchi le Mercredi 27 Mai 2026 à 15:12

Vendredi 29 mai à 18h30, l'association Campà in Terra Vechja et des habitants de Terra Nova appellent à un rassemblement festif Place Guasco - u giardinè -à la Citadelle. Le message : l'espace public appartient à tous et doit le rester.