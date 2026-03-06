INSEME - Cyril Venouil succède à Laetitia Cucchi-Genovesi et veut poursuivre « le combat au service des malades »

Aujourd'hui, INSEME dispose de dix appartements répartis entre Marseille, Nice et Paris. « Quand on regarde ce qui a été accompli, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Six millions d'euros récoltés, dix appartements achetés en une dizaine d'années, des milliers de familles accompagnées. C'est un véritable exploit », souligne Cyril Venouil.



L'association est également devenue un acteur reconnu dans la défense des droits des patients. Elle a notamment obtenu la prise en charge par l'Assurance Maladie du transport de deux accompagnateurs pour les enfants de moins de seize ans, participé à la création du parcours de santé "Corse-Continent" dans le Programme Régional de Santé de l'ARS et développé un partenariat avec le réseau France Services afin d'accompagner les familles dans leurs démarches liées aux déplacements médicaux.



Une activité en forte progression

L'année 2025 illustre à elle seule l'ampleur des besoins auxquels répond l'association.

Au cours des douze derniers mois, INSEME a reçu 10 986 appels, soit près de 44 sollicitations par jour ouvré. Les équipes ont assuré 935 accompagnements administratifs, traité 1 958 appels liés aux départs urgents vers le continent, soit une hausse de 78 %, et organisé 235 départs avec l'aide des accompagnateurs bénévoles. L'association a également versé plus de 364 000 euros d'aides aux familles, dont près de 93 000 euros sous forme d'aides financières directes. Parallèlement, 184 familles ont été hébergées dans les appartements de l'association pour un total de 1 585 nuitées. Des chiffres qui témoignent d'une demande toujours croissante.



Face à ce bilan, Cyril Venouil ne cache pas sa volonté de poursuivre l'action engagée. « Lorsque Laetitia a annoncé son départ, il fallait continuer le combat. Après mon engagement comme bénévole puis administrateur, il m'a semblé naturel d'accepter cette mission. » Le nouveau président entend privilégier une gouvernance collégiale. « Je crois au collectif. Nous allons continuer à travailler ensemble, avec les bénévoles, les salariés et les administrateurs. Cette association s'est construite grâce à l'engagement de centaines de personnes. »



Marseille, priorité numéro un

Parmi les dossiers qui attendent la nouvelle équipe dirigeante figure l'acquisition d'un nouvel appartement sur Marseille. Une priorité clairement affichée. « Marseille reste la destination médicale la plus sollicitée par les familles corses. Notre objectif est d'augmenter encore nos capacités d'hébergement. » Le conseil d'administration évoque désormais un objectif de quinze appartements à moyen terme. Cette stratégie s'inscrit dans la continuité des acquisitions réalisées à Marseille, Nice et Paris afin de réduire les frais supportés par les familles contraintes de quitter l'île pour se soigner.



Autre combat qui sera poursuivi : l'amélioration des conditions de déplacement des patients. En 2025, INSEME a ouvert deux salles d'attente et de repos dans les aéroports d'Ajaccio et de Bastia, en partenariat avec la Collectivité de Corse. Pour Cyril Venouil, ce travail doit désormais s'accompagner d'une vigilance accrue sur le respect de la dignité des malades lors des contrôles aéroportuaires. « Nous allons renforcer notre mission de représentation des usagers. Lorsqu'une personne estimera ne pas avoir été traitée dignement dans le cadre de son déplacement médical, nous pourrons l'accompagner dans ses démarches et défendre ses droits. »



Enfin, le nouveau président souhaite corriger une idée reçue encore largement répandue. « Beaucoup pensent qu'INSEME accompagne uniquement les enfants malades. C'est faux. Nous aidons tous les malades, quel que soit leur âge, leur pathologie ou leur situation financière. » Un message qu'il entend porter avec force durant son mandat. Car derrière les chiffres, les appartements et les projets, l'objectif reste inchangé depuis 2009 : permettre aux Corses confrontés à la maladie de ne jamais affronter seuls l'épreuve du départ vers le continent.