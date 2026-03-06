Des étudiantes de l’IUT de Corte mobilisées pour l’association Arc En Ciel

Dans le cadre de leur projet étudiant, elles ont organisé différents stands et animations à Porto-Vecchio avec un objectif double : soutenir l’association tout en proposant des moments conviviaux et accessibles au public. Les étudiantes expliquent avoir choisi de défendre cette cause en raison de l’engagement de l’association auprès des enfants malades et de leurs familles.

Le premier rendez-vous s’est déroulé lors de la brocante de Porto-Vecchio, sur le parking de Weldom. Un espace petit-déjeuner y avait été installé avec viennoiseries, jus de fruits et boissons. Plusieurs partenaires locaux ont participé à l’opération, notamment Botti, la boulangerie Pietri et Camille Ansaloni.

Un second stand a ensuite été organisé au marché de la Poretta autour d’un thème marocain. Les visiteurs ont pu découvrir des viennoiseries, des gâteaux traditionnels, du thé marocain et du café. Là encore, des partenaires locaux ont contribué à la réussite de l’événement.

Enfin, une dernière animation a été proposée au centre commercial Auchan de Porto-Vecchio à l’occasion de la fête des mères. L’événement, pensé comme un rendez-vous familial, comprenait des ateliers créatifs pour enfants, du maquillage, ainsi qu’un espace de vente de gâteaux et boissons. La maquilleuse partenaire Geromina a notamment participé aux animations destinées aux plus jeunes.

Nawal Bougnouch, Chiara Stella Pinna, Houda Bouthouyak et Intissar Boutrah, les organisatrices, ont tenu à remercier l’ensemble des partenaires, bénévoles et soutiens ayant participé au projet : Auchan Porto-Vecchio, la mairie de Porto-Vecchio, l’IUT de Corte, l’Office de tourisme, ainsi que les différents commerçants et prestataires mobilisés tout au long des opérations.