Futsal - Pessac trop fort pour la JS Bunifaziu

JS Bunifaziu - Pessac FC 0-7 (0-5)

Gymnase Libertas.

Arbitre: MM. Nizar et Ouramdane

Buts: Ben Hamane (5') Inizan (10') Abdou Said (12') Achour (15' 19') Panisset (23') Mellity (25')



JSB

Castanheira, Martins Da Silva, Mebille, Sacko, Said, Colombo, Ribeiro Pereira, De Menezes Souza, Berger-Sabattel, Richter, Goncalves Azevedo. Ent: Mickaël Martins Da Silva

Pessac

Panisset, Belbachir, Ba, Makimouna, Ben Hamane, Lamquadmi, El Badraoui, Abdou Said, Mellity, Inizan, Achour, Dupon. Ent: Mehdi Delaplace.



Pour sa première apparition dans le cadre des barrages aller d'accession en D2, la JS Bunifaziu a eu fort à faire cet après-midi dans sa salle du gymnase Libertas face à Pessac Futsal Club champion de Nouvelle Aquitaine. Les visiteurs ouvraient le score par Ben Hamane dès la 4e. Pessac plus mobile mettait la défense bonifacienne à rude épreuve. Cette dernière devait céder encore à deux reprises en l'espace de deux minutes sur des réalisations de Inizan à la 10e, imité par Abdou Said à la 12e. Dès lors Pessac avait fait le break. De trois à zéro la marque grimpait à cinq à zéro avant la pause quand Achour à la 15e et à la 19e trompait le portier bonifacien.

A la pause la messe était dite et les chances de qualification bonifaciennes étaient déjà plus que minces face à un adversaire un cran supérieur et surtout au collectif rodé. L'entame de la seconde période voyait Pessac ajouter deux nouveaux buts par le gardien Panisset (23") Mellity (25e). Avec cette marque de 7-0, les visiteurs avaient déjà leur ticket en poche pour la D2 et ce avant même le barrage retour le samedi 6 juin. Le score n'évoluait plus lors de cette seconde période où la JS Bunifaziu montrait un visage nettement plus offensif. Mais au coup de sifflet final il fallait bien reconnaitre que Pessac avait été trop fort pour la JSB.