"Un des Meilleurs Apprentis Bouchers de France" - Rémi Haury, 17 ans, représente la Corse en finale nationale

Tout a commencé par un stage effectué très jeune. "Ça a été un pur hasard, via un petit stage que j'ai effectué quand j'étais très jeune. Mais le fait d'être dans la boucherie m'a ouvert une porte et depuis je ne pense qu'à ça." Une passion qui ne l'a plus quitté et qui l'a amené, étape par étape, jusqu'à la finale nationale. Pour se qualifier, il a participé directement aux régionales de Haute-Corse, Ajaccio n'ayant pas de candidat à présenter cette année. Il y a terminé premier. "Ce n'est pas tous les ans qu'il y a un jeune Corse qui finit en finale. De représenter la Corse, j'en suis assez heureux."
Deux jours d'épreuve sans filet
À Vannes, les 23 finalistes seront plongés en immersion totale, sans téléphone ni contact avec leurs proches. Un sujet leur sera révélé au dernier moment, et ils devront démontrer leur maîtrise sur l'ensemble des techniques de la découpe : désossage, séparation des morceaux, parage, ficelage, présentation et décoration des plateaux. Le lundi 1er juin, chaque candidat présentera sa réalisation finale au jury et au public. "On aura une présentation finale à présenter au public et aux jurés avec une décoration personnelle de chacun pour essayer de gratter le plus de points possible."