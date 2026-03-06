"Un des Meilleurs Apprentis Bouchers de France" - Rémi Haury, 17 ans, représente la Corse en finale nationale

Matteo Lanfranchi le Samedi 30 Mai 2026 à 19:22

Les 31 mai et 1er juin 2026, la 48e finale du concours Un des Meilleurs Apprentis Bouchers de France se tiendra au CFA de Vannes. Parmi les 23 finalistes venus des quatre coins du pays, un seul vient de Corse : Rémi Haury, 17 ans, apprenti à la boucherie Au Panier Garni à Bastia.