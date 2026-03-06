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"Un des Meilleurs Apprentis Bouchers de France" - Rémi Haury, 17 ans, représente la Corse en finale nationale


Matteo Lanfranchi le Samedi 30 Mai 2026 à 19:22

Les 31 mai et 1er juin 2026, la 48e finale du concours Un des Meilleurs Apprentis Bouchers de France se tiendra au CFA de Vannes. Parmi les 23 finalistes venus des quatre coins du pays, un seul vient de Corse : Rémi Haury, 17 ans, apprenti à la boucherie Au Panier Garni à Bastia.



https://www.facebook.com/cfa.hautecorse
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Tout a commencé par un stage effectué très jeune. "Ça a été un pur hasard, via un petit stage que j'ai effectué quand j'étais très jeune. Mais le fait d'être dans la boucherie m'a ouvert une porte et depuis je ne pense qu'à ça." Une passion qui ne l'a plus quitté et qui l'a amené, étape par étape, jusqu'à la finale nationale. Pour se qualifier, il a participé directement aux régionales de Haute-Corse, Ajaccio n'ayant pas de candidat à présenter cette année. Il y a terminé premier. "Ce n'est pas tous les ans qu'il y a un jeune Corse qui finit en finale. De représenter la Corse, j'en suis assez heureux."


Deux jours d'épreuve sans filet

À Vannes, les 23 finalistes seront plongés en immersion totale, sans téléphone ni contact avec leurs proches. Un sujet leur sera révélé au dernier moment, et ils devront démontrer leur maîtrise sur l'ensemble des techniques de la découpe : désossage, séparation des morceaux, parage, ficelage, présentation et décoration des plateaux. Le lundi 1er juin, chaque candidat présentera sa réalisation finale au jury et au public. "On aura une présentation finale à présenter au public et aux jurés avec une décoration personnelle de chacun pour essayer de gratter le plus de points possible."

 


"Me concentrer sur moi et mon travail"

Interrogé sur ses ambitions, Rémi Haury reste focalisé sur l'essentiel. "Je pars là-bas avec l'ambition de tout donner. Mon but, c'est de ressortir de ce concours en étant fier de mon boulot et de mon parcours." Le classement ? "C'est vraiment une des dernières choses auxquelles je pense actuellement." Si toutefois il décroche le titre, les trois premiers seront reçus à l'Élysée, comme le veut la tradition du concours. "Je serais honoré de représenter cette image."

Et après Vannes ?

Rémi Haury a déjà les yeux tournés vers la suite. "Je souhaite faire un brevet professionnel pour plus tard savoir gérer une boucherie et pouvoir ouvrir ma propre boucherie." Une ambition claire pour ce Bastiais qui, à 17 ans, a déjà prouvé qu'il comptait parmi les meilleurs apprentis bouchers de France.




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