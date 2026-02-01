Handball Coupe de France Régionale - L'ASPV à l'épreuve des 16es de finale

Le championnat régional insulaire fera une pause ce week-end mais pour les handballeurs seniors porto-vecchiais l'heure sera, dimanche, à la Coupe de France régionale et plus précisément aux 16es de finale.



L'équipe du président Hugo Giagheddu avait validé son ticket pour la phase continentale après son succès face au HAC lors de la finale régionale au mois de décembre dernier sur le score de 27 à 20.



Pour la quatrième année de rang, les Moustiques représenteront la Corse à ce stade de la compétition, dimanche dans la salle de Martigues. Les Porto-Vecchiais seront opposés à 12h30 aux Provençaux de La Ciotat. En cas de succès l'ASPV rencontrera, pour le compte des 8es de finale, à 17 heures, le vainqueur de l'autre 16es de finale qui opposera Martigues à Rhône-Eyrieux-Ardèche.



Pour la petite histoire, l'ASPV a calé lors des trois précédentes éditions au stade des 16es de finale (2023 : Villefranche-ASPV, 2024 : La Seyne-ASPV, 2025 : Fréjus-ASPV). Cette fois, le groupe porto-vecchiais semble bien mieux armé.



Actuellement leaders invaincus du championnat insulaire, les Moustiques vont trouver sur leur chemin une formation de La Ciotat calée dans le bas du classement du championnat de Provence. A l'évidence, les Porto-Vecchiais auront une belle carte à jouer.