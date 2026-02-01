Un incendie en cours sur la commune de Loreto di Casinca

(Photo d'illustration - Archives CNI)
Un incendie de sous-bois et de ronciers est en cours sur la commune de Loreto di Casinca, dans le secteur de Penta a Menta, ce vendredi après-midi, indique le Service d’Incendie et de Secours de Haute Corse (SIS 2B).
Les flammes ont déjà parcouru une surface estimée entre 5 et 10 hectares et sont attisées pas « un vent changeant », précise le SIS 2B.
Cinq camions de lutte contre les feux de forêt du SIS2B et 21 sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur place.
La route a été coupée au croisement entre la RD6 et la RD237.
