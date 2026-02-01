À Bastia, la police et l’Éveil-Adapei signent une convention pour mieux accompagner les personnes handicapées

Mieux accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap intellectuel : c’est l’objectif de la convention signée ce vendredi matin au sein du foyer A Sulana, à Bastia, entre l’association l’Éveil-Adapei et la Police nationale. Un partenariat destiné à améliorer la prise en charge des publics concernés dans leurs démarches auprès de la police. « Le but, c’est de collaborer ensemble, avec des référents que nous aurons dans chacune de nos structures, afin d’aider les personnes que nous accompagnons à mieux être entendues et défendues », explique Véronique Cuvillier-Lugarini, présidente de l’Éveil-Adapei.





Selon elle, les personnes en situation de handicap intellectuel que la structure accompagne peuvent parfois avoir « une difficulté à s’exprimer ». « Ce sont des personnes qui n’ont pas forcément des aptitudes de façon à expliquer leurs problèmes. Il y a tellement de soucis aujourd’hui dans notre société entre la drogue, la violence, qu’elle soit sexuelle, intrafamiliale ou autre, donc nous avons un rôle à jouer en les accompagnant impérativement. »





Un constat partagé par Anne Valla, directrice interdépartementale de la police nationale pour la Haute-Corse. « L'un des objectifs prioritaires de la police, c'est l'accompagnement et l'accueil des victimes, et nous savons que nous devons encore nous améliorer sur les populations un peu fragiles pour personnaliser cet accueil et cet accompagnement. Le but est que ces victimes soient complètement prises en compte avec leurs spécificités. Nous devons aussi comprendre la façon dont elles gèrent les situations. »





En effet, les infractions commises sur des personnes en situation de handicap intellectuel restent encore dans « une zone grise ». « Nous n’avons connaissance de la délinquance que si on a des dépôts de plainte. La question qu'on essaie de travailler avec ce genre de contact avec les associations, c'est de savoir s’il existe des infractions qui ne sont pas connues, pas rapportées à la police, peut-être parce qu’il y a une difficulté d'identification de la situation, à savoir si une personne est victime ou non. Nous n'avons pas connaissance de l'ensemble de la délinquance qui peut se passer avec des victimes sur les publics fragiles. »





Une sensibilisation des policiers





Pour mieux accompagner les personnes concernées par cette convention, plusieurs choses vont être mises en place, à commencer par une sensibilisation pour les policiers. « C’est permettre aux policiers de comprendre la façon dont ils ont parfois des difficultés à exprimer des choses, il faut que nous soyons en capacité de décrypter un petit peu tout ça », souligne la directrice interdépartementale de la police. « L'objectif sera de sensibiliser les policiers, de les éveiller à la façon dont ce public fragile peut s'exprimer et comprendre les choses. »



Véronique Cuvillier-Lugarini précise que « des formations sont prévues avec des échanges dans les deux sens et des référents spécialisés ». « Il y aura aussi et surtout un volet prévention, qui va se mettre en place par des colloques, conventions ou séminaires où on pourra apporter le maximum d’éléments et de renseignements. C’est la dernière convention que nous devions signer : nous avons la même chose avec la gendarmerie, donc sur le territoire nous aurons au moins les deux entités au niveau de la sécurité qui seront en partenariat avec nous. Le but, c’est toujours d’accompagner les personnes, d’être avec elles quand elles auront besoin sur un sujet qui les préoccupe de façon à éviter que des drames arrivent sur simplement un manque d’explication ou d’accompagnement. »

