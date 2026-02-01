Handball N2 : Corte – Ile-Rousse doit réagir face à Antibes ce samedi

« A Istres, nous avons été en dessous de tout », lançait en préambule le coach cortenais, Adrien Magne. « Nous avons été mangés humainement, handballistiquement, tactiquement et techniquement face à une formation pleine d’énergie, d’envie. Pendant que nous avons offert un visage qui ne nous ressemblait pas du tout. Même si Istres était supérieur dans tous les domaines et qu’il faut accepter de savoir perdre parfois, ce n’est pas une raison de prendre une telle gifle ». Pourtant Corte – Ile-Rousse avait récité son handball face au leader marseillais une semaine plus tôt en s’imposant avec la manière, le courage, la volonté et un super esprit de cohésion.



« C’est vrai, mais il faut juste se dire que Marseille joue de la même manière de la première à la dernière minute et qu’il n’y a pas d’âme dans cette équipe. A l’inverse Istres pose de très nombreux problèmes à chaque seconde, que ce soit offensivement que défensivement. Pourtant les Istréens sont allés s’incliner à Antibes d’un tout petit point une semaine avant et ils se sont rachetés contre nous ». Il faudra donc se méfier de cette formation d’Antibes qui reste sur deux victoires, même si Corte – Ile-Rousse a obtenu ses premiers dans ce championnat en arrachant le nul au match aller !



« Et c’est à Antibes que nous aurions dû prendre les trois points de la victoire si nous avions tenu le rythme jusqu’à la fin de la rencontre. Antibes est dans la même situation que nous dans la course au maintien, même si cette formation était programmée pour jouer un peu plus haut. Nous avons un tout petit point d’avance au classement général. Ir ne faut pas les sous-estimer car ils viennent de battre Istres et ont battu La Valette de 11 buts ! A nous de casser cette série sinon nous allons nous retrouver à leur place et nous n’en avons pas envie. Ils auraient donc deux points de mieux que nous avec un goal-average particulier meilleur que nous. Nous devons donc absolument nous imposer pour maintenir Antibes à bonne distance et surtout avoir le goal-average favorable. Si nous faisons humainement ce que nous avons fait à, l’entraînement cette semaine, il n’y aura pas de problème », affirme Adrien Magne.



Le groupe retenu par le coach cortenais sera le suivant : Ribeiro, Saif, Saura, Alfieri, Pages, Mebarek, Pannequin-Poggioli, Gimenez, Aillaud, Berenyi, Chamekh, Galibert, Niang, Coggi