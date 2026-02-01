A màghjina - Una vintata in Capicorsu
La rédaction le Vendredi 20 Février 2026 à 07:05
Dans le Cap Corse, un arbre solitaire ploie sous les rafales face à une mer déchaînée. Comme souvent ici, le vent souffle fort offrant un spectacle toujours grandiose. Et sculptant le paysage autant qu’il le malmène.
Photo : Hyacinthe Sambroni