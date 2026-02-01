CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec… Elizabeth Pardon 25/02/2026 Le contrôleur aérien qui s'était endormi à l’aéroport d’Ajaccio mis en examen 19/02/2026 Porto-Vecchio : 14 nouveaux diplômés du secteur médico-social formés à l’IFRTS 19/02/2026 Stade Michel Moretti : vers une gouvernance CAPA des grands équipements sportifs ? 19/02/2026

A màghjina - Una vintata in Capicorsu


La rédaction le Vendredi 20 Février 2026 à 07:05

Dans le Cap Corse, un arbre solitaire ploie sous les rafales face à une mer déchaînée. Comme souvent ici, le vent souffle fort offrant un spectacle toujours grandiose. Et sculptant le paysage autant qu’il le malmène.
Si, comme Hyacinthe Sambroni, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos