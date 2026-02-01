U tempu in Corsica

CorseNetInfos
La rédaction le Vendredi 20 Février 2026 à 07:00

La semaine se termine sous le soleil. Ce vendredi, le beau temps régnera tout au long de la journée partout sur l’île, tandis que le vent s’estompera au fil des heures. Les températures pourront atteindre jusqu’à 17 à Porto-Vecchio.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







