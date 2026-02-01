U tempu in Corsica
La rédaction le Vendredi 20 Février 2026 à 07:00
La semaine se termine sous le soleil. Ce vendredi, le beau temps régnera tout au long de la journée partout sur l’île, tandis que le vent s’estompera au fil des heures. Les températures pourront atteindre jusqu’à 17 à Porto-Vecchio.
(Photo : CNI)