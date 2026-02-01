Ghisonaccia : la gendarmerie ouvre une enquête après la découverte de 16 tortues d'Hermann au domicile d'un particulier

C’est une découverte pour le moins inhabituelle qu’ont faite les gendarmes de la brigade de Ghisonaccia, il y a quelques jours. Dans une publication sur ses réseaux sociaux, la Gendarmerie de Corse dévoile que « lors d’une perquisition, 16 tortues d’Hermann (Testudo hermanni) ont été découvertes au domicile d’un particulier ».



Or, rappelle-t-elle, « espèce protégée, la tortue d’Hermann fait l’objet d’une réglementation stricte ». Endémique du pourtour méditerranéen, la tortue d’Hermann est en effet protégée par la loi en raison du déclin de ses populations et des menaces qui pèsent sur son habitat.



De facto, les militaires ont donc ouvert une enquête pour "détention illicite d’une espèce animale non domestique, dans le cadre de la protection du patrimoine naturel". Les investigations devront déterminer les conditions exactes de détention de ces spécimens et établir d’éventuelles infractions à la législation en vigueur. Dans de tels cas, les sanctions peuvent aller jusqu'à 6 mois de prison et 9000 euros d'amende.



Les tortues ont, pour leur part, « été confiées à un refuge spécialisé afin d’assurer leur prise en charge et leur sauvegarde », précise la gendarmerie, qui réaffirme que « protéger la biodiversité, c’est aussi faire respecter la loi ».