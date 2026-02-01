Ajaccio : au 10e jour de grève, les personnels des urgences en appellent au président du conseil de surveillance de l'hôpital

Le personnel des urgences de l’hôpital d’Ajaccio a entamé son dixième jour de grève ce vendredi. Alors que l’intersyndicale STC-CFDT continue de dénoncer une situation devenue “indigne” pour les patients comme pour les soignants, une réunion du comité de pilotage - qui rassemble des médecins de l'hôpital de plusieurs services, des directeurs et des chefs de pôle- était organisée ce vendredi matin afin de tenter de « trouver des solutions pérennes aux problématiques des urgences qui durent depuis des années ». « Malheureusement, nous n'avons pas eu de réponses concrètes, malgré des idées qui ont été soulevées », déplore Nicolas Filippi, infirmier aux urgences et syndicaliste STC.
En conséquence, afin de tenter de faire bouger les choses, les personnels grévistes ont décidé de prendre la direction de la mairie dans l’après-midi dans le but de rencontrer Stéphane Sbraggia, également président du conseil de surveillance de l’hôpital. « Comme M. Sbraggia n’était pas présent sur Ajaccio, nous avons rencontré son premier adjoint qui nous a reçu et écouté », indique le représentant du STC. « Nous avons pu exposer plusieurs revendications, qu'on ne cesse de rappeler depuis plusieurs réunions. Nous avons pu avoir une réelle écoute de M. Farina », relève pour sa part Marielle Martini, aide-soignante aux urgences, en ajoutant : « Nous lui avons également exposé le fait que nous ne sommes pas très bien écoutés en tant que représentants de personnels paramédicaux sur une situation qui est critique au sein du service des urgences, mais qui est vraiment une problématique au sein de l'hôpital dans son ensemble ».
Après cette rencontre, les personnels grévistes – qui représentent 75% des effectifs des urgences – disent désormais attendre un retour de Stéphane Sbraggia. En attendant, la grève continue et les soignants sont déterminés à ne pas lâcher. « Nous ne signerons rien tant que toutes les revendications qui sont toutes prioritaires, que ce soit le court terme, le moyen terme et le long terme, ne sont pas protocolisées, actées, signées, mais également mises en place. Nous voulons également une évaluation de tout ce qui sera mis en place », prévient Marielle Martini.
En conséquence, afin de tenter de faire bouger les choses, les personnels grévistes ont décidé de prendre la direction de la mairie dans l’après-midi dans le but de rencontrer Stéphane Sbraggia, également président du conseil de surveillance de l’hôpital. « Comme M. Sbraggia n’était pas présent sur Ajaccio, nous avons rencontré son premier adjoint qui nous a reçu et écouté », indique le représentant du STC. « Nous avons pu exposer plusieurs revendications, qu'on ne cesse de rappeler depuis plusieurs réunions. Nous avons pu avoir une réelle écoute de M. Farina », relève pour sa part Marielle Martini, aide-soignante aux urgences, en ajoutant : « Nous lui avons également exposé le fait que nous ne sommes pas très bien écoutés en tant que représentants de personnels paramédicaux sur une situation qui est critique au sein du service des urgences, mais qui est vraiment une problématique au sein de l'hôpital dans son ensemble ».
Après cette rencontre, les personnels grévistes – qui représentent 75% des effectifs des urgences – disent désormais attendre un retour de Stéphane Sbraggia. En attendant, la grève continue et les soignants sont déterminés à ne pas lâcher. « Nous ne signerons rien tant que toutes les revendications qui sont toutes prioritaires, que ce soit le court terme, le moyen terme et le long terme, ne sont pas protocolisées, actées, signées, mais également mises en place. Nous voulons également une évaluation de tout ce qui sera mis en place », prévient Marielle Martini.
-
Municipales. À Corte, Petr'Antò Tomasi conduira une liste de "sensibilité nationaliste"
-
MSL Volley – Le GFC Ajaccio sombre à Sète (3-0)
-
Loreto di Casinca : l’incendie a parcouru une dizaine d’hectares
-
Municipales. Juliette Ponzevera veut « faire avancer les choses » à Saint-Florent
-
Handball Coupe de France Régionale - L'ASPV à l'épreuve des 16es de finale