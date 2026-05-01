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« Mai à vélo » à Bastia


Philippe Jammes le Mardi 26 Mai 2026 à 08:24

Dans le cadre de l’opération nationale « Mai à vélo », l’association « Adrien Lippini- un vélo, une vie » propose ce mardi 26 Mai à 18h00 à la salle polyvalente de Lupino à Bastia, la projection du film « La reine bicyclette » de Laurent Védrine (entrée gratuite).




L’opération « Mai à vélo » a été créée en 2020 avec pour objectif d’organiser une fête nationale pour encourager la pratique et découvrir ou redécouvrir, de façon ludique et pétillante, tous les avantages de la bicyclette. Cette opération qui en est à sa 6e édition met en valeur les initiatives portées localement par les associations et leurs nombreux bénévoles, les entreprises, les collectivités et institutions publiques, etc., tous engagés, aux quatre coins de la France, pour faire grandir la communauté des cyclistes et valoriser ce plaisir, accessible à toutes et tous, dès le plus jeune âge et tout au long de la vie.

À Bastia, l’association « Adrien Lippini- un vélo, une vie » y prend part. Cette association a été créée suite au décès du jeune cycliste Adrien Lippini à l'aube de ses 16 ans, en juillet 2009, fauché par une voiture. Depuis, l'association agit pour la construction de pistes cyclables, le partage de la route avec de nombreuses animations notamment en milieu scolaire. Ce mardi, à la salle polyvalente de Lupino, une soirée est dédiée à tous ceux qui pratiquent le vélo comme sport, comme mode de déplacement, comme loisir, et tout le public en général, de partager ses expériences. L’occasion d’assister à la projection du film « La reine bicyclette » de Laurent Védrine, un documentaire sur l’histoire sociale et politique des Français à vélo, de 1890 à nos jours, entre modernité, luttes sociales et écologie politique. 

La projection, prévue à 18 heures, sera suivie d’un débat, d’échanges.
 




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