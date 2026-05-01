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A màghjina - U celu gira, u mulinu Mattei ferma


le Mardi 26 Mai 2026 à 07:12

Ce moulin emblématique du Cap corsei veille depuis longtemps sur la pointe du paysage même lorsque les vents du littoral soufflent. Mais l'air était calme ce soir là, et la nuit magnifiquement étoilée, plongeant le lieu dans une atmosphère presque irréelle, idéale pour une photographie circumpolaire du site…
Si, comme Patrick Nicolaï, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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