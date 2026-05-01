A màghjina - U celu gira, u mulinu Mattei ferma
Ce moulin emblématique du Cap corsei veille depuis longtemps sur la pointe du paysage même lorsque les vents du littoral soufflent. Mais l'air était calme ce soir là, et la nuit magnifiquement étoilée, plongeant le lieu dans une atmosphère presque irréelle, idéale pour une photographie circumpolaire du site…
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